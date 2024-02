Causas y convicciones. Dos palabras que han marcado la trayectoria política, académica y de vida de Mara Robles Villaseñor, legisladora por parte de Hagamos, quien destaca la importancia de abrir las puertas de la política a un genuino escrutinio.

En ese abrir caminos también se asoma la participación de Robles Villaseñor en la encuesta que hará la Mega Alianza Opositora para determinar a su abanderado para la alcaldía tapatía.

Buena conversadora y analista del momento político que vive nuestro Estado, Mara Robles enumera las anomalías que enfrenta la función pública en nuestro Estado. “Desafortunadamente se considera que un problema de la clase política no tiene qué ver con los problemas de las personas, pero eso es un error”.

Destaca que una de estas anomalías está en la falta de rendición de cuentas, por ejemplo, de la Fiscalía del Estado: “No hemos logrado que el Fiscal del Estado comparezca ante el Congreso, cuando todos sabemos que la inseguridad es el principal problema de la Zona Metropolitana de Guadalajara y del Estado en lo general”.

La inmensa impunidad en la aplicación de la Ley destapa otro problema que tiene nuestra Entidad: La violencia contra la mujer, donde señala “no hay castigo ni prevención”.

Y un tema por el que Mara Robles ha “nadado a contracorriente” es la crisis del agua potable en el Estado. La legisladora de Hagamos recuerda que este tema en su agenda política no es nuevo.

Voluntad para solucionar el problema

Durante 24 años, Mara Robles le ha preguntado lo mismo a todos los directores del SIAPA con los que se ha encontrado: ¿Podemos tomar agua de la llave?

En noviembre de 2023 “aquí en el Salón Legisladoras, el director actual (Carlos Torres Lugo) dijo que sí, que podía tomar un vaso de agua de la llave. Entonces le dimos un trago enorme a un vaso y unos minutos después dijo que era irresponsable tomar de la llave porque no era potable”.

La legisladora no se quedó de brazos cruzados. Señaló la incompetencia de la autoridad, levantó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y puso manos a la obra, al conseguir que se formara una comisión plural de todos los grupos parlamentarios para darle seguimiento a este tema.

El agua, la seguridad y la rendición de cuentas son algunas de sus banderas, temas que en Guadalajara y el resto del Estado son necesarios solucionar con una genuina convicción.

De la mano de la Mega Alianza

Mara Robles votó a favor de que su partido (Hagamos), forme parte de la mega alianza opositora que buscará la Alcaldía de Guadalajara. Entre las razones de peso está el hecho de que “tengo el privilegio de conocer a Claudia Sheinbaum desde que tengo 17 años. Y yo sí sé quién es ella”.

Robles explica que con Sheinbaum tiene coincidencias, como el hecho de ser una mujer proveniente de una familia de izquierda, estudió en una universidad pública y “tuvo que trabajar para vivir. De hecho, su casa estaba frente a la mía en Ciudad de México”.

Destacó la labor de Sheinbaum Pardo en diversos cargos públicos y recalcó que desea ayudarla a que sea la “primera presidenta de México, de izquierda y universitaria. Y si ella o la Mega Alianza consideran que puedo ser útil, lo voy a hacer. Y si no hace falta, la voy a apoyar igual”.

“Me siento honrada de haber sido invitada a la encuesta para definir la candidatura a la Presidencia Municipal de Guadalajara y si gano la encuesta sí voy a ser candidata y pienso en ganar”.

Mara Robles afirmó que ella no tiene “vínculos con ningún empresario, cártel inmobiliario o mafia. No tengo negocios con nadie. No tengo acuerdos de los que me pueda avergonzar”.

CT