Elecciones Jalisco 2021: Pandemia e inseguridad no ponen en riesgo las votaciones, dice el INE

Ni la inseguridad, ni la contingencia sanitaria, representan focos rojos que pongan en riesgo la próxima jornada electoral del 6 de junio, afirmó Lorenzo Córdova Vianello; consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE).

Luego de sostener una reunión virtual con los titulares del Instituto Electoral del Estado y de la delegación del INE en Jalisco; Córdova Vianello aseveró que no identifican focos rojos en el país, ni a nivel estatal; aunque reconoció que hay zonas con complicaciones.

"Hoy no hay focos rojos, hay espacios y lugares en donde tenemos alguna atención particular. No tenemos ninguna zona del Estado o del país en donde la operación electoral no esté pudiendo llevarse a cabo. Hay zonas complicadas por distintas razones, pero eso no significa que la elección esté en riesgo o que tenga que cancelarse en algún lugar del país", argumentó.

En el caso de Jalisco, el INE reconoció que está latente la posibilidad de que no se instalen al menos siete casillas en la zona norte, por la inconformidad de comunidades wixárikas de Bolaños y Mezquitic. El delegado estatal del INE, Carlos Manuel Rodriguez, informó que mantienen el diálogo, pero refirió que las peticiones de los inconformes están fuera de las atribuciones del organismo electoral.

Las autoridades electorales anunciaron que redoblarán la campaña informativa sobre los protocolos sanitarios que se seguirán al acudir a votar. Añadió que, en las elecciones en Coahuila e Hidalgo, realizadas el año pasado, no tuvieron reducción significativa en la votación, en comparación con procesos anteriores; y tampoco un aumento en contagios de COVID-19 provocado por la jornada electoral.

Sobre el voto electrónico en el Estado, el presidente del INE recordó que se usarán 50 urnas electrónicas cuya votación tendrá total validez jurídica, destacó que la novedad es que por primera vez se usarán sistemas de votación electrónica en el proceso electoral federal y local a la par.

