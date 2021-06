Con una enorme sonrisa en el rostro, pero con el nervio de votar por primera vez en su vida, Ximena Ruvalcaba González de 18 años, se mostró feliz de acudir a hacer efectivo el sufragio en su casilla correspondiente en la Colonia Independencia, siempre apoyada y en compañía de sus padres, quienes la vieron a lo lejos depositar sus papeletas en las urnas, como nunca antes lo había hecho.

"Estaba nerviosa porque no sabía qué es todo lo que tenía que hacer, pero la verdad me sentí bien, estuvo muy rápido. Ayer justamente platicaba con mis papás y me ayudaron a decidir más o menos por quién, pero esa decisión la tomé yo sola", platicó.

Más allá de poder salir de antro, con sus amigos y primos, sacar su credencial de elector lo hizo con el firme propósito de elegir a quienes gobernarán y llevarán los destinos de la democracia en México.

"Que en serio cumpla todo lo que propone para que todo cambie para mejor. Me gustaría que el candidato por el que voté le ponga atención a la educación y a la seguridad, es más que nada eso".

En el tema de los protocolos de sanidad, en donde se proporcionaba gel antibacterial, así como sana distancia, evitar contacto con la credencial INE y colocar el voto en las urnas, le pareció bien a Ximena, de ahí que se quedara conforme e invitada para volver a votar y hacerlo cada tres años.

"Estuvo muy bien, muy seguro todo. Yo no sabía lo que tenía que hacer, pero seguí las indicaciones y estuvo emocionante, más que nada. Lo haré cada que haya elecciones", finalizó diciendo, con una ligera risa de nervios.

OF