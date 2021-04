Elecciones Jalisco 2021: Exige Horacio Fernández frenar aumento de la gasolina

Demandando que la administración federal cumpla con la reducción en el costo de la gasolina, Horacio Fernández Castillo, candidato a diputado de Movimiento Ciudadano (MC) en el distrito 10 federal, arrancó actividades de campaña en la colonia Balcones del Sol de Zapopan.

El aspirante pidió que se hable con la verdad en el tema de los energéticos y se explique por qué siguen subiendo los costos cuando se prometió que no habría más gasolinazos.

“Fue una promesa que hizo Morena, que no habría aumentos, y no cumplieron; además está ya muy alto el precio de la gasolina. Esto afecta todos los ingresos de la gente y afecta más a los más necesitados porque se encarece todo. Si prometieron que estaría a diez pesos, que cumplan”, demandó.

EL INFORMADOR / R. Rivas

Fernández Castillo refirió que busca trabajar para reducir la desigualdad social y dijo que se decidió pasar del sector empresarial a buscar un cargo público porque está cansado de las mentiras.

“Son dos años de mentiras, aparte el futuro del país está en juego; por eso me decidí a meterme. No podemos dejar que México se nos salga de las manos más, se ha perdido valor en el país y no podemos vivir de rollos mañaneros todos los días”, expuso.

El aspirante emecista comentó que recorre las calles del distrito para escuchar las solicitudes de las personas y buscar el respaldo a su proyecto.

NR