Elecciones Jalisco 2021: En Zapopan, “Kuma” apuesta por desarrollo de comunidades

Pedro Kumamoto, precandidato de Futuro a la alcaldía de Zapopan, afirmó, en un mensaje dirigido a la militancia de ese partido político, que le apuesta al desarrollo comunitario en el municipio, pues es esencial para evitar que los jóvenes se integren a la delincuencia.

“Una de las grandes apuestas que se deben hacer está orientada al desarrollo comunitario. Debemos pensar un programa más ambicioso en la recuperación de espacios públicos, de seguridad, cultura, deporte y arte. Ofrecer una respuesta clara a esas juventudes que están considerando irse al lado de la delincuencia”.

Sin embargo, resaltó que antes de aplicar esa medida se debe invitar a los gobiernos estatal y federal para que se genere una colaboración en ese sentido.

“Un proyecto debería sentarse en la mesa con los tres niveles de gobierno sin pensar en la raja política. La seguridad es un tema serio, no de la politiquería. Tenemos que construir la mejor relación que pueda existir entre los distintos órdenes de Gobierno, después avanzar”, dijo.

“Estamos en el camino de la inacción. Por otro lado, podemos avanzar a una visión más integral de la seguridad, que integre a los buenos policías, el desarrollo comunitario, una mejor preparación, la tecnología y coordinación con los distintos órdenes de Gobierno”.

Regresé a la política por mi vocación de servir: Kumamoto

Pedro Kumamoto regresó a la política para ser precandidato a Zapopan por Futuro, partido político recién creado en la Entidad: “Volví por mi vocación de servir. Para mí lo que más me emociona y donde creo que puedo ser útil es en la política”, dijo.

En entrevista con este medio de comunicación, el diputado local independiente destacó que lo hace porque la política transforma la vida de las personas, define presupuestos y abre posibilidades a quien hoy no las tiene.

“La apuesta siempre ha sido que si no haces la política tú, alguien más la hace en tu nombre porque a partir de voltear a ver el entorno, y ver cómo hacen la política por ti, hemos decidido, reto tras reto, no claudicar y encontrar la manera de seguir adelante”, resaltó el ex egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) en un mensaje dirigido a la militancia.

El precandidato de 31 años señaló, además, que con su equipo ya realizó un análisis de la administración municipal.

“Lo podemos hacer mejor. Creemos que en este municipio, donde uno de dos pesos que hay está orientado a la nómina, se pueden hacer las cosas mejor”.

Resaltó que se puede mejorar en servicios públicos, seguridad y combate a la desigualdad.

“Futuro es una opción para las personas que les indigna la desigualdad, pobreza y corrupción. Somos una fuerza política sensible ante las condiciones que vive la población. Pretendemos dar resultados sin pasar por encima de la ley”, afirmó.

Por último, aseguró que cada peso que se le otorgue al partido por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) será transparentado. Recientemente se avaló un aumento en los recursos que recibirá esa fuerza política.