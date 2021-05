Los contrastes entre colonias ricas y pobres, seguridad, la protección al medio ambiente y críticas a las actuales administraciones municipal y federal son algunos de los puntos tocados durante el #DebateInformador en la ronda de preguntas de los lectores.

Vanesa Pérez Rubí, candidata de Fuerza Por México, fue cuestionada sobre cómo atender los contrastes del municipio y sobre qué programas actuales mantendría o quitaría. Respondió que es necesario redirigir las políticas públicas según las necesidades de cada zona y reestructurar el presupuesto. Afirmó que suprimiría el fondo de 195 millones de pesos en promoción que ha gastado la actual administración.

El candidato de Movimiento Ciudadano, Juan José Frangie Saade, recibió preguntas sobre deficiencias en alumbrado público y reactivación económica a los afectados por la pandemia. El emecista explicó que 85% de las luminarias funcionan adecuadamente y que sólo hay fallas en el 15% restante que no se ha podido intervenir por problemas jurídicos heredados por anteriores administraciones. Para la detonación económica insistió en que promoverá la entrega de créditos con condiciones favorables para emprendedores, estudiantes y mujeres jefas de familia; además de una bolsa de 150 millones de pesos para micro y pequeñas empresas.

El emecista fue criticado por la priista Sarahí Cortés Vite, que dijo desconocer de que Zapopan habló el candidato naranja. José Alberto Martínez Hernández de Somos, se sumó a los cuestionamientos, y refirió que Frangie vive en un mundo paralelo.

“No sé en qué mundo vive, en el mundo de Walt Disney que creó Lemus; pero veamos acá como en el Distrito 4 es un destrozo en seguridad, en economía, en todo. No sé en qué mundo vive, en un Disney zapopano”, dijo.

Ante los ataques, Frangie pidió a sus críticos tener la información correcta y datos certeros para hacer afirmaciones, dijo que es obvio que el partido gobernante sea sujeto a críticas y que desde afuera se juzguen las cosas y se hable por hablar.

“Hay que conocer al municipio, yo creo que ninguno de los que están aquí conoce el municipio y nada más hablan por hablar. Los datos que yo ofrezco son precisos y son datos reales. De cada diez zapopanos siete están contentos con ellos; entonces no vivo en Disneylandia, vivo en Zapopan”, reviró.

El abanderado del Partido Verde, Salvador Cosío Gaona, respondió preguntas sobre la protección del bosque La Primavera y respecto a la construcción de ciclovías. El aspirante dijo que además de su planteamiento de expropiar el área natural se debe reforzar la vigilancia y asumir la protección del bosque; incluyó el saneamiento de los causes de arroyos. Respecto a las ciclovías, se pronunció a favor de la movilidad no motorizada que sea planeada y que no genere riesgos para ciclistas, peatones y automovilistas.

“Es inaudito que sólo haya trámites para penalizar a los criminales, a los ecocidas; sólo hay trámites de la autoridad para imponer la pena; hay que tener acción, firmeza y decisiones; no es posible que se sigan aceptando carnes asadas y campamentos en los ingresos al bosque. Hay una ausencia de orden”, lamentó.

En su réplica sobre el tema, Vanesa Pérez Rubí de Redes Sociales Progresistas, urgió a tomar medidas contundentes para resguardar al bosque y buscar habilitar tecnología que alerte cuando inicie un incendio; además de fortalecer al cuerpo de bomberos.

Por su parte, Juan José Frangie Saade argumentó que para el cuidado del bosque se debe buscar el acuerdo entre los ejidatarios, particulares que tienen propiedades, los gobiernos municipales, estatal y federal; para que todos sumen esfuerzos por la conservación.

Leopoldo Leal León de Redes Sociales Progresistas; fue cuestionado sobre su partido y figuras como Alfredo Adame, aspirante a diputado en la Ciudad de México que protagonizó un video viral en el que insulta a un automovilista. El candidato zapopano sostuvo que no solapa ese tipo de comportamientos, pero dijo que prefiere eso y no perfiles corruptos que roban y hacen mal uso del presupuesto.

El candidato de Somos, José Alberto Martínez Hernández, atendió preguntas sobre su partido y medidas de austeridad. Explicó que el instituto político que representa tiene un presupuesto muy bajo comparado con los partidos de siempre a los que acusó de gastar millones en la campaña. Insistió en su propuesta de recortar a la mitad el salario del presidente municipal.

Al ser cuestionado sobre los servicios municipales, Ramón Reyes García de Encuentro Solidario, aseguró que buscar nuevas fuentes de abastecimiento de agua debe ser prioritario y planteó que el municipio deje de ser parte del Siapa.

El panista, Omar Borboa Becerra, atendió preguntas sobre el combate a la inseguridad; dijo que buscará dignificar el trabajo de policías con mejor suelo y contratos firmes. Planteó puntos como intervenir la academia de policía, habilitar un campo de tiro; dar mejores sueldos y seguro social a los uniformados y sus familias. Sostuvo que aumentará 30% el presupuesto a la comisaría municipal.

María Gómez Rueda, del Partido Hagamos, fue cuestionada por saltar de Movimiento Ciudadano a su actual partido y también sobre sus planes en materia de cultura. La candidata sostuvo que tiene trabajo de muchos años en diferentes causas de derechos humanos y argumentó que los partidos son sólo un puente para impulsar proyectos sociales. Por otra parte, dijo promoverá la integración de nuevos centros comunitarios como herramienta para reconstruir el tejido social.

El morenista, Alberto Uribe Camacho, recibió preguntas sobre en qué temas no está de acuerdo con el gobierno federal y sobre sus planes para atender a colonias olvidadas sin desestimar zonas que si tienen servicios. El candidato dijo que gobernará para todos los sectores del municipio, con prioridad a las áreas rezagadas, pero sin descuidar al resto. Sobre sus diferencias con el presidente dijo que una es que él si cree en las energías renovables, en la mejora regulatoria y en trabajar con las calificadoras internacionales.

“Cada uno es parte de su formación, yo soy candidato externo de Morena, como lo fui alguna vez candidato de Movimiento Ciudadano. Al final lo he dicho, yo no soy soldado del presidente, soy soldado de la gente que voy a gobernar”, expuso.

Ante inquietudes sobre apoyos a comerciantes afectados por la pandemia, el aspirante del Partido del Trabajo, Miguel Ángel Arellano Sandoval, refirió planes para apoyar proyectos productivos y generar créditos a fondo perdido para negocios familiares. El petista aseguró que él si es soldado del presidente.

Pedro Kumamoto Aguilar, fue cuestionado sobre sus recientes afirmaciones de que ha sido amenazado por emecistas y sobre qué considera debe hacerse con las Villas Panamericanas. El candidato de Futuro explicó que en redes sociales emecistas han impulsado señalamientos y descalificaciones en su contra y ahora amenazas. Comentó que presentó las denuncias para que se deslinden responsabilidades. Sobre las Villas se pronunció en contra de que se les de habitabilidad como vivienda y planteó que puedan usarse como hospital o asilo.

La priista, Sarahí Cortés Vite, fue cuestionada sobre su experiencia y propuestas de equidad de género. La candidata dijo tiene la preparación académica y experiencia para aspirar al cargo, dijo que es el momento de romper con los gobiernos de amigos, novias y familiares; para no fomentar la corrupción. Sobre los escándalos de corrupción de priistas, señaló que no se puede hacer responsable por actos de otros y afirmó que todos los partidos cargan con estigmas de señalamientos por irregularidades.

También el perredista Francisco Javier Velasco Macías, atendió interrogantes sobre su experiencia y cómo apoyaría a la policía; argumentó que como joven tiene ideas frescas para cambiar la forma de hacer política y buscar soluciones a las necesidades.

