Los 13 candidatos y candidatas a la presidencia municipal de Zapopan participan en el encuentro “De cara los electores #DebateElInformador”, que comenzó con la presentación de propuestas y los primeros cuestionamientos entre los aspirantes.

Francisco Javier Velasco Macías, del PRD, inició afirmando que su proyecto parte de ejes como seguridad, reactivación económica y apoyos a los jóvenes. Presumió que su partido representa a la verdadera izquierda, pues da voz e impulsa las causas de las minorías; dijo que su administración escuchará las necesidades de las personas para resolver sus problemáticas desde lo básico.

El abanderado del Partido Verde, Salvador Cosío Gaona, destacó que Zapopan es el municipio más importante del Estado, pero tiene un grave desequilibrio entre zonas con la más alta plusvalía del país y asentamientos en los que se carece de todo. Lamentó que la administración federal haya eliminado programas sociales y el subsidio para seguridad pública.

En su primera participación la priista, Sarahí Cortés Vite, prometió que impulsará la construcción de un nuevo hospital municipal y dijo que el actual “hospitalito” se transformaría en una maternidad. También planteó habilitar un hospital veterinario, el equipamiento de escuelas con tecnología y lamentó que la administración estatal descuidó los planteles que fueron vandalizados durante el tiempo que estuvieron cerrados por la pandemia.

El abanderado de Movimiento Ciudadano, Juan José Frangie Saade, destacó su trabajo como jefe de gabinete durante los últimos cinco años. Aunque reconoció que hay pendientes, el emecista presumió avances como la renovación de 36 unidades deportivas, que buscan aumentar a 50 más.

“Sabemos que faltan todavía algunas cosas, pero vamos a seguir este proyecto. Hicimos cuatro centros comunitarios Colmena y vamos por tres más; hicimos un centro cultural en la colonia Constitución y vamos por otro centro comercial al sur… otro centro cultural por el sur. Creamos 90 planteles de escuela con estrella, vamos por 110 más escuelas”, expuso.

José Alberto Martinez Hernández, candidato de Somos, subrayó su experiencia y preparación para la atención de grupos vulnerables; dijo que conoce de primera mano las carencias sociales. Comentó que ante los contrastes en el municipio promoverá llevar obras a colonias del norte, y la rehabilitación de las cuencas hídricas destruidas. El aspirante invitó al resto de candidatas y candidatos a sumarse a su propuesta de bajarse el sueldo a la mitad.

El morenista Alberto Uribe Camacho destacó su trabajo en el Gobierno federal y como presidente municipal de Tlajomulco. Dijo que la seguridad es tema central de sus propuestas, partiendo de mejorar las deficiencias en el alumbrado público, optimizar las condiciones de los policías municipales y conformar una nueva academia para la formación de los elementos de seguridad.

“Zapopan tiene que trabajar muy fuerte en materia de seguridad, hoy de cada 100 ciudadanos, 77 se sienten inseguros, eso significa entonces que la prioridad del gobierno tiene que ser por mucho el tema de seguridad. Tenemos que trabajar fuerte el alumbrado público y también en capacitar a los policías”, precisó.

La candidata de Fuerza Por México, Vanesa Pérez Rubí, comentó que su partido es propositivo y positivo; afirmó que tiene 15 años de experiencia en el servicio público que busca poner a disposición de los zapopanos. Reiteró que promoverá una redistribución del presupuesto municipal para suprimir gastos como los fondos destinados a la promoción de logros de gobierno.

En su turno, Leopoldo Leal León, de Redes Sociales Progresistas, dijo que ve un municipio con inseguridad y con zonas olvidadas por años. Argumentó que no se puede presumir como la “ciudad de las niñas y los niños”, sino se tiene ni iluminación en las calles para seguridad de las mujeres. En materia de salud, lamentó que el municipio no haya instalado un centro de atención COVID durante los momentos más críticos de la pandemia. Planteó fomentar el empleo y facilitar el trámite de licencias para que en veinte minutos una persona tenga autorización para abrir un changarro.

Por el Partido Encuentro Solidario, Ramón Reyes García presumió su experiencia académica y en áreas operativas de la administración pública. Propuso que las Villas Panamericanas sean usadas para crear una “ciudad policial” y planteó la interrogante sobre si las actuales autoridades municipales ya permitieron la venta del inmueble.

“Utilizar las Villas Panamericanas que cada gobierno que llega no sabe qué hacer con ellas; pero no sé Juan José (Frangie), no sé autoridades de Zapopan; si ya las vendieron, por favor respondan”, refirió.

El candidato del Partido del Trabajo (PT), Miguel Ángel Arellano Sandoval, afirmó que, desde la llegada de las primeras administraciones municipales emanadas del PAN, Zapopan ha sido botín de grupos empresariales que buscan beneficiar sus intereses. Criticó el crecimiento desordenado en el valle de Tesistán y dijo que se crearon zonas de ciudades dormitorio sin buenos servicios.

Omar Borboa Becerra, del PAN, explicó que su proyecto pretende impulsar a un municipio seguro, innovador y con mejores servicios. Esbozó planes para la reactivación económica y protección al medio ambiente.

La aspirante del partido Hagamos, María Gomez Rueda, se presentó como defensora y promotora de derechos humanos, dijo que como regidora impulsó programas como senderos seguros para la protección de estudiantes. Detalló que la igualdad es el principio básico que atraviesa todas sus propuestas.

El candidato por el partido Futuro, Pedro Kumamoto Aguilar, aseveró que las próximas elecciones son definitorias para el municipio. Refirió que en la actual contienda Morena y MC quieren convencer a los electores de que deben votar entre los malos y los peores, sostuvo que su propuesta es la alternativa ante esos dos frentes porque pone al centro a las personas y temas como hacer frente a la crisis climática e impulsar un modelo de seguridad ciudadana, entre otros.

El #DebateInformador es moderado por la periodista Gabriela Aguilar.

JM