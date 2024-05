Sergio Hinojosa ha sido tres veces funcionario de casilla. Dice que de esta forma, al atender el llamado del Instituto Nacional Electoral (INE), abona a la participación ciudadana y cuida, a la par de otros habitantes, que el proceso electoral se lleve a cabo de forma transparente y confiable.

Este hombre de 61 años cuenta que se estrenó en los comicios de 1997. En esa contienda aceptó la invitación del Instituto Electoral del Estado de Jalisco y fungió como escrutador, por lo que revisó la lista nominal, colocó tinta indeleble a las personas y se encargó de contar los votos. Eran los primeros pasos del cambio democrático en el país y de las instituciones que se crearon luego de décadas de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La segunda ocasión fue en 2006, cuando se desempeñó como secretario de casilla y tuvo la oportunidad de levantar las actas. En 2012 repitió como funcionario de casilla.

Consciente de su responsabilidad civil, Sergio comunicó su interés de colaborar el próximo domingo 2 de junio. Sin embargo, no pudo conseguirlo, ya que todos los convocados hicieron caso de la petición de las autoridades electorales.

“Me parece importante que las personas entiendan el papel y la responsabilidad que tienen. No sólo es ir a votar, es también participar cuando uno es llamado a ser parte del proceso, porque si no cumples esto cuando te toca, no te puedes quejar de los gobiernos que tienes”, subraya.

En Jalisco, 98 mil 127 personas concluyeron su capacitación para ser funcionarias en las 10 mil 868 casillas que se instalarán en unos días. Aprendieron cómo se conforman las mesas directivas, pero también a colocar urnas y a contar y entregar los sufragios emitidos por los ciudadanos.

Ramón Arévalo también se preparó. Comenta que es su tercera jornada (estuvo en las de 2018 y 2021). Comparte que está listo para poner su granito de arena.

“Como sociedad deberíamos hacernos responsables del papel que nos toca, porque hay países donde no se puede votar por los regímenes en los que se encuentran. En la medida en que todos nos hagamos responsables de lo que pasa en el país, que no lo veamos como aislado, ni fuera de nuestro círculo, eso nos va a hacer una sociedad más madura democráticamente; de lo contrario nos vamos a seguir equivocando”, acentúa en entrevista con esta casa editorial.

Esto se suma a los esfuerzos de organismos de la Iniciativa Privada para fortalecer los comicios de este año.

Por ejemplo, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Jalisco, la Arquidiócesis de Guadalajara y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara (Canaco-Servytur) impulsan las campañas “DeVoto” y “Vótale” con el objetivo de promover el voto informado de los jaliscienses, pedir a los aspirantes que escuchen las necesidades de las personas y que los proyectos que presenten sean viables y transparentes.

La estrategia consiste en una serie de comerciales en medios de comunicación que llaman a la ciudadanía a ejercer el sufragio para también lograr un mejor manejo de la salud, abasto de medicinas y conseguir más apoyo para los emprendedores en la Entidad, entre otros aspectos.

Por su parte, el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) promueve que los trabajadores de sus sectores agremiados tengan la oportunidad de acudir a sus casillas correspondientes a votar.

Los industriales invitan a los patrones a que el 2 de junio apliquen medidas como escalonar los horarios a quienes trabajan ese domingo o permitir la asistencia a las urnas sin afectación salarial.

También se exhortó a las cámaras a que puedan crear un plan interno para que sus colaboradores identifiquen su distrito y casilla para efectuar su sufragio, y que puedan conocer los reconocimientos y descuentos que habrá para los que voten, sin incidir en sus preferencias electorales.

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Jalisco ofrecerá promociones entre sus agremiados, y regalará cafés y jugos a las personas que demuestren que acudieron a las urnas.

La veda electoral iniciará el 30 de mayo, un día posterior a los cierres de campaña de los candidatos a ocupar alguno de los casi 20 mil cargos en disputa. Esta medida durará hasta el cierre de casillas.

De acuerdo con el INE, durante la veda está prohibido realizar actos de campaña y proselitismo, colocar todo tipo de propaganda electoral y gubernamental (excepto información correspondiente a servicios educativos, de salud o Protección Civil), y difundir o publicar resultados de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales.

CT