Con bombo y platillo, la candidata de Movimiento Ciudadano (MC) por la alcaldía de Guadalajara, Verónica Delgadillo, anunció la incorporación de la regidora tapatía Gabriela Contreras, quien hasta este jueves pertenecía a las filas del partido Morena.

La presentación del nuevo refuerzo de los naranjas fue en compañía de Delgadillo, el candidato a diputado local del Distrito 9, Eduardo Lomelí, la candidata por el Distrito 11, Edith Mújica, el emecista Aldo de Anda y el coordinador de MC en Jalisco, Manuel Romo, quienes destacaron el reconocimiento y liderazgo de Contreras en el oriente de la ciudad y su liderazgo, principalmente, en sectores comerciales.

“Los comerciantes de nuestra ciudad tienen un papel fundamental en el desarrollo de Guadalajara, y en nuestro equipo político siempre han sido escuchados. Abrirle las puertas a Gaby es también abrirle las puertas a los hombres y las mujeres que se sostienen a través del comercio”, expresó Verónica Delgadillo.

CORTESÍA.

Por su parte, la ahora regidora ex morenista, explicó que su salida del partido guinda se debió a que no encontró puertas abiertas para presentar las necesidades de los comerciantes.

“No me considero traidora, yo militaba en Morena con la intención de ser socialmente activa con la ciudadanía que cree en mí, pero encontramos un partido cerrado a la gente, un partido que no tiene una acción de ayuda inmediata a la gente puesto que todo se basan en que el Presidente trae apoyos sociales, pero en Jalisco ningún moreno ayuda a la gente, no hay un partido con puertas abiertas”, Gabriela Contreras.

El líder estatal emecista, Manuel Romo, presumió ya son varios los liderazgos de Morena que que deciden unirse a MC, como lo hizo anteriormente la Senadora María Antonia Cárdenas, el joven líder del Distrito 01 Mitsuo Hernández, así como nuestra actual candidata a diputada federal por el Distrito 05 Yessica Zatarain.

