El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) entregó su constancia a Sergio Chávez que lo acredita como presidente municipal de Tonalá.

El alcalde con licencia repetirá en el cargo tras haberse impuesto en las elecciones del pasado domingo 2 de junio sobre el candidato de Movimiento Ciudadano, Francisco Arana.

Chávez, aspirante por Morena, evitó posicionarse sobre reconocer a Pablo Lemus como gobernador electo de Jalisco ante los constantes señalamientos de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” sobre irregularidades en el proceso electoral por la gubernatura.

“Yo no soy autoridad para opinar, quienes tienen que opinar son los magistrados electorales que son los que revisarán los hechos. Yo no estoy revisando el caso. Yo no sé si hasta estos momentos Claudia Delgadillo ya presentó una controversia o demanda ante los tribunales”.

Dijo que apoyará la decisión de Claudia Delgadillo principalmente por ser compañera de partido, aunque no descartó mantener comunicación con Pablo Lemus en caso de contactarlo.

Chávez Dávalos consideró que los organismos electorales locales como el IEPC no tienen sentido de existir esto ante las irregularidades documentadas durante la pasada elección.

“No tienen sentido de existir los organismos estatales electorales, esta función la debe tomar la autoridad electoral en el país, a partir de que se haga una gran reforma nacional, podemos quitarnos estos vericuetos”.

Por ello, opinó que el Instituto Nacional Electoral debe asumir todas las funciones; a la par, consideró que muchos de los problemas del IEPC podrían deberse a falta de recursos.

Chávez no sabe cuándo asumirá nuevamente la alcaldía del municipio pues está a la espera de las impugnaciones por parte de otros candidaturas.

