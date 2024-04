“Reprobamos los actos que se dieron afuera de una televisora local donde se realizaba un debate de candidatas y el candidato a la presidencia de Tlaquepaque y hacemos un llamado a la paz”, se pronunció el partido Movimiento Ciudadano Jalisco.

Acompañado de las candidatas y candidatos a las presidencias de la zona metropolitana de Guadalajara, el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano Jalisco, José Manuel Romo Parra, señaló que hay evidencias que demuestran cómo personas vinculadas al partido Morena iniciaron con las agresiones.

“Lo que vimos ayer no es un hecho aislado, es una estrategia sistemática que observamos de la gente de Morena. En Jalisco no estamos acostumbrados a hacer ese tipo de campaña, pero vemos cómo han estado trayendo esas prácticas que vienen desde la Ciudad de México. Morena en todos los Estados ha tenido conflictos, hemos visto que incluso en sus asambleas de Delegados hasta balazos hay, entonces no es de extrañar que hoy vengan a provocarnos”, señaló.

Movimiento Ciudadano detalló que quieren una competencia sana, por respeto a las y los jaliscienses, por eso hizo un llamado a la estructura de su movimiento para no caer en provocaciones, “que no se manche el entusiasmo y el ambiente de campañas con violencia”, expresaron.

“Estos actos son por demás reprobables y no los podemos permitir, por eso queremos hacer la denuncia pública y un llamado a los demás partidos políticos a que nos comportemos con civilidad, no es lo que la sociedad tapatía merece ni lo que espera como un aliento para salir a votar”, añadió Romo Parra.

Por su parte, Salvador Zamora, coordinador de la campaña del candidato a la gubernatura de Jalisco, mostró su solidaridad con el equipo político de Tlaquepaque y reiteró que no se pueden permitir estas agresiones provocadas por militantes de Morena, que no son más que “priistas vestidos de guinda”, dijo.

“Quiero decir que esta campaña estatal se caracteriza en llevar sonrisas a todos los rincones de nuestro Estado en todos los municipios, si se fijan el logo de nuestras campañas es una sonrisa y nosotros en una campaña de alegría, no podemos permitir que las agresiones del PRI vestido de Morena se sigan dando como la dinámica diaria de un proceso electoral, cuando en Movimiento Ciudadano hemos sido claros con nuestras propuestas”, comentó.

La candidata de MC al gobierno de Tlaquepaque, Citlalli Amaya, se dirigió a la militancia y les aseguró que pueden estar tranquilos, porque tienen todo su respaldo y protección, además rechazó la violencia ejercida en su contra.

“Rechazo de manera contundente los hechos de provocación dados el día de ayer, mientras se llevaba a cabo un momento de democracia donde dábamos a conocer los candidatos nuestro punto de vista(...) Quiero decirle a la militancia de Movimiento Ciudadano en San Pedro Tlaquepaque, que se sientan tranquilos, que sientan seguros, que somos más los buenos, que seguiremos luchando todos los días para encontrar las soluciones, pero sobre todo las respuestas de lo que la ciudadanía necesita”, dijo.

Por otro lado, aseguró que ya hay dos denuncias interpuestas por parte de las personas que sufrieron heridas graves en estos hechos y señaló que esto es resultado de la estrategia de Morena en Tlaquepaque, ya que su candidata solo se encarga de desprestigiar y atacar.

“Está más que claro que Morena y la candidata de Morena de San Pedro Tlaquepaque no tienen propuestas, está más que claro que su elemento central está basado en la confrontación. Apenas van 15 días de campaña y en ninguno de esos días ha propuesto algo serio para el municipio, únicamente ha basado su campaña en el desprestigio, en las agresiones, en las denuncias y, bueno, el día de ayer con agresiones directas que ponen en riesgo la vida de las personas”, expresó.

MV