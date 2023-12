La precandidata de la coalición PRI, PAN y PRD por la gubernatura de Jalisco, Idolina Cosío Gaona, insistió nuevamente en que debe haber equidad y “piso parejo”, previo al cierre de precampañas para aspirantes a cargos de elección popular el próximo 3 de enero.

Cosío Gaona, ex diputada local y funcionaria estatal, insistió en su reclamo luego que el pasado 11 de diciembre, acusara inequidad en las precampañas y favoritismos hacia otra precandidata; incluso, señaló que otra precandidata ya declinó al proceso, argumentando un proceso desigual.

“Las dirigencias de los tres partidos se han decantado de manera, digo yo, antes de tiempo, por una (pre) candidata. Esto debe de ser un piso parejo: éramos tres precandidatas y la tercera de plano declinó después de que di la rueda de prensa en la que di a conocer cuál era el comportamiento de las dirigencias, en que no había piso parejo, y ella, Laura Ruelas, sí declina, una simpatizante panista, poniendo sobre la mesa que no veía la posibilidad de recorrer el estado como ella hubiera querido”.

Cosío Gaona reconoció que la situación puede dejar un mal sabor de boca, aunque afirmó que se trata de un aprendizaje y que buscará redoblar esfuerzos en lo que resta de la precampaña.

“Te pudiera decir que es un mal sabor de boca, pero considero que de todo puedes aprender. En este caso es un buen aprendizaje y lo que me deja es un impulso para redoblar esfuerzos, seguir caminando y hacer del conocimiento que somos dos, que no haya la confusión porque eso no nos lleva a nada bueno”.

“Me ha llevado a trabajar, a tocar más puertas, a estar más con la gente, a comentar cuál es nuestro propósito y tratar de llegar a más ciudadanos”, expresó la precandidata registrada por el PAN, aunque de militancia del PRI.

Pese a ello, Idolina Cosío dijo sentirse respaldada por militantes tanto del PRI como del PAN y del PRD, partidos que integran la coalición, ya que puso de ejemplo que en una visita a Jocotepec, fue acompañada por integrantes del PAN municipal, mientras que en otros municipios fue acompañada por ex alcaldes y el secretario general del PRD en Jalisco.

Ante la posibilidad de impugnar el proceso, Idolina Cosío explicó que solamente pide que los partidos cumplan lo establecido en la convocatoria para la gubernatura y llegar a la encuesta que definirá quién es la candidata del PRI, PAN y PRD a la gubernatura.

“Yo solo les pido que cumplan lo que la convocatoria marca. Yo he cumplido lo que la convocatoria dice en tiempos, en dinero entonces les pido que den la oportunidad de llegar a la encuesta, que se realice la encuesta, que se valoren los dos perfiles y que sea la ciudadanía quien escoja, que sea un proceso creíble, transparente. Esperemos que no quieran definir antes de que los tiempos se marquen”, señaló.

Por lo pronto, aseveró que seguirá recorriendo las calles como parte de la precampaña para hablar con militantes de los tres partidos y buscar regresar la grandeza a Jalisco.

