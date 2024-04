La colocación de espectaculares con el candidato a la gubernatura Pablo Lemus junto con la candidata presidencial Claudia Shienbaum, se trata de una estrategia de guerra sucia por parte de Movimiento Ciudadano para colgarse de la preferencia hacia la morenista, acusó Carlos Lomelí, algo que fue negado por el abanderado emecista.

En rueda de prensa, el candidato al Senado por la alianza Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT, Verde, Hagamos, Futuro), Carlos Lomelí Bolaños, anunció que emprenderá acciones legales en contra de esta publicidad.

“Nosotros somos un movimiento en donde el crecimiento que hoy se tiene no solamente en el estado de Jalisco, sino en toda la República, obedece principalmente a que no mentimos, no robamos y nunca hemos traicionado al pueblo de México en estos seis años”, indicó Lomelí.

Por su parte, Pablo Lemus se desmarcó de esta campaña, y aseguró que su objetivo es evitar que haya gobiernos de Morena en Jalisco.

“A mí que no me anden queriendo colgar santito en ningún lado, yo estoy muy bien en mi campaña estatal en Jalisco, una campaña por el orgullo de nuestro Estado, por tener buenos gobiernos y evitar los gobiernos de Morena que sólo traen tragedia, y si no, pregúntenle a Guerrero, Colima, Michoacán o Zacatecas”, declaró Lemus.

La semana pasada, Claudia Sheinbaum se quejó de otra campaña impulsada por la agrupación política Confío en México, en la que promueven el voto en Jalisco a favor de Pablo Lemus y la candidata presidencial de Fuerza y Corazón, Xóchitl Gálvez.

