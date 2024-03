Claudia Delgadillo: Que haya propuestas, basta de guerra sucia

Preparada y lista se dijo la candidata al Gobierno de Jalisco, Claudia Delgadillo, de la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Jalisco”, para el primer debate entre aspirantes a la gubernatura, que realizará hoy el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPCJ).

Manifestó que su enfoque principal será presentar la “Ruta del cambio verdadero”, para que el “Tren de la Transformación” llegue a Jalisco.

Delgadillo indica que tiene propuestas claras en torno a Derechos Humanos, Gobernabilidad y Seguridad, que son los temas que se abordarán en el primer encuentro, en donde lo que desea es detallar sus iniciativas ante la ciudadanía.

“Yo no tengo por qué pelearme con ninguno de los contrincantes, no tengo ningún interés, al contrario (…) Tú servidora va a llevar propuestas a cada uno de los señalamientos”, aclaró.

Claudia Delgadillo aseguró que el candidato de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, ha sido persistente en una serie de acusaciones sin fundamentos contra Morena y contra su persona.

“Ya ha sido tanto que yo los ignoro, porque ojalá sacaran cosas contundentes, ojalá sacaran señalamientos de robo y de corrupción, como sí tiene Pablo Lemus”, señaló, y agregó que se Lemus se ha enfocado en abordar asuntos irrelevantes, como la marca y el precio de las prendas que ella usa.

“Que si traigo una camisa de una marca, (…) Yo sí he trabajado, yo litigué desde que tenía quince años, con mi padre; a mí me enseñaron a trabajar, seguramente a él no lo enseñaron”, sentenció.

Explicó, además, que en vez de crear historias, ella se ha dedicado a presentar sus propuestas, por lo que pide que deje de mentir en su contra.

Además, Delgadillo hizo una evaluación de sus primeros 15 días de campaña, destacando su presencia en varios municipios y regiones de Jalisco, donde ha escuchado las preocupaciones de los ciudadanos respecto a diversos problemas que la Entidad enfrenta, los cuales el Gobierno actual no ha resuelto, debido a su indiferencia.

“El tema de las mamás y/o esposas buscadoras que pasó en Lagos de Moreno, que atendimos, es un tema de mucha tristeza, porque en el Semefo no hay médicos que estén atendiendo estos cuerpos y que te digan quiénes son”, indicó.