El segundo debate entre las tres personas que compiten por llegar a la gubernatura de Jalisco, se llevará a cabo en menos de un mes, y todas las personas interesadas en preguntar sobre sus propuestas para mejorar las condiciones del Estado tendrán la oportunidad de hacerlo, como parte de un ejercicio donde se busca incluir a la ciudadanía en el proceso democrático.

Este lunes, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado (IEPC) dio a conocer que ya está abierta la posibilidad de enviar estas preguntas al organismo, considerando que, quienes deseen hacerlo, deben tomar en cuenta que se tiene que enviar un video con el cuestionamiento sobre los temas específicos que se abordarán en el próximo debate, a realizarse el próximo 13 de abril a las 17:00 horas en Zapotlán El Grande.

¿Cómo debe ser mi video para hacer la pregunta a las candidaturas?

Para participar, las personas podrán realizar y enviar, hasta el día 31 de marzo, las preguntas que deseen hacer a las candidaturas mediante videos, con una duración de 10 segundos y deberá contener los siguientes elementos:

Que la pregunta esté orientada en el objetivo temático.

El video deberá realizarse en formato vertical.

La duración no podrá ser mayor a 10 segundos.

Deberá estar completamente visible el rostro de la persona participante.

No podrán utilizarse filtros que alteren o distorsionen las características o rasgos físicos de las personas participantes.

No podrá utilizarse ningún elemento que sea alusivo en favor o en contra de partidos políticos o candidaturas.

Para ser consideradas, las preguntas deberán estar orientadas en conocer las propuestas de las candidaturas sobre: infraestructura, gasto público, finanzas, obra pública, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

¿Cómo puedo hacer llegar mis preguntas al IEPC?

Los videos deberán publicarse en las redes sociales de cada persona participante, etiquetando al IEPC Jalisco (@iepcjalisco), en Facebook, Instagram y Tiktok, tienen hasta el día 31 de marzo para participar. Es necesario que en los videos que se publiquen cuenten con la siguiente estructura:

"Hola, vivo en (municipio) y mi pregunta es: xxxxxx"

Y el texto de la publicación que acompañará el video en la publicación, en cualquiera de las redes mencionadas, deberá contener lo siguiente:

"Hola @iepcjalisco mi pregunta es sobre (tema) #PreguntaJalisco2024"

El IEPC especificó que en todo momento, las preguntas atenderán los principios de imparcialidad y equidad; quedarán prohibidos los ataques personales, así como la utilización de mensajes, palabras o frases que inciten al odio, la discriminación o a cualquier otra índole que tenga como fin menoscabar a las personas y a la paz.

Es decir, la interrogación debe ser genérica, esto es, no dirigirse a ninguna candidatura en particular y no deberá haber alusión alguna a favor o en contra de partido político o candidatura.

¿Cómo sabré si mi pregunta es elegida en el debate?

Para la elección de las preguntas, se instalará un Comité Externo integrado por una persona académica, una persona especialista en debates o medios de comunicación y una persona de una organización de la sociedad civil.

Entre las atribuciones del comité estará revisar el universo de preguntas participantes y verificar si cumplen con los requisitos, a fin de validar cuáles podrán ser susceptibles a sorteo según el tipo de formato y los objetivos temáticos a debatir.

Los videos se descargarán en una memoria USB y se resguardarán en un sobre sellado y firmado por los integrantes de la comisión temporal de debates y las representaciones que lo soliciten. A cada uno de los videos se le identificará con una clave, la cual servirá para realizar el sorteo previo a que inicie el debate.

Una vez que se lleve a cabo el debate, se contará con un bloque específico donde las preguntas se sortearán entre personas candidatas. El código que aparezca en el sorteo corresponderá al video con el número de identificación, entonces aparecerá en la pantalla el video de la persona haciendo la pregunta que desea le respondan.

El dato:

Cabe señalar que los debates son los actos públicos que únicamente se pueden realizar en el periodo de campaña, en los que participan personas candidatas a un mismo cargo de elección popular con el objeto de exponer y confrontar entre sí sus propuestas, planteamientos y plataformas electorales, a fin de difundirlos como parte de un ejercicio democrático, bajo un formato previamente establecido y con observancia de los principios de equidad y trato igualitario, sin que afecte la flexibilidad de los formatos, recordó el IEPC.

