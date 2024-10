Halloween 2024: Cinco disfraces en tendencia

Este jueves 31 de octubre llegará Halloween a la ciudad , ¿ya tienes un lugar asegurado para la fiesta? Si es que sí y, no te da pereza meterle onda a lo que te pondrás o como se dice: ir bien producida. Toma nota porque estos son algunos de los personajes y disfraces que, segurísimo, serán tendencia.

Beetlejuice Beetlejuice

Con el estreno de la nueva cinta de Tim Burton. Lydia Deetz (Winona Ryder) en su vestido rojo, y Beetlejuice (Michael Keaton) en su traje a rayas negras y blancas, serán de los personajes elegidos para ir en compañía o en solitario. Por supuesto: el buen Bob; Delores, la exesposa de Beetlejuice; Astrid, la hija de Lydia; el detective Wolf Jackson, serán también personajes estrafalarios a escoger.

ESPECIAL/WARNER BROS

The Substance

El disfraz está basado en el personaje de Sue (Margaret Qualley) de la película estadounidense The Substance (2024). La clave es hacer un look fitness de los 80: un body rosa metálico, cubre pantorrillas naranjas, una coleta alta y con volumen (la cual logras haciendo crepé en el cabello), maquillaje rosa (en párpados y labios) y unos aretes de estrella. Perfecto si te encanta el rosa, el estilo retro y los personajes oscuros.

ESPECIAL/MUBI

Joker: Folie à Deux

Aunque la película no tuvo la mejor recepción en taquilla, ni en críticas. Es indiscutible, Joker y Harley Quinn ya son personajes muy arraigados en la cultura pop. Halloween a Halloween, las parejas los escogen para vestirse combinados, sea en la versión de los cómic o de las series animadas. Con el lanzamiento de la película, los looks que Lady Gaga y Joaquín Phoenix mostraron interpretando a los antagonistas de ciudad Gótica, causarán sensación.

ESPECIAL/WARNER BROS

Bridgerton

Si, en cambio, puedes sacrificar la comodidad por la elegancia y el refinamiento. Entonces los conjuntos de época de la serie Bridgerton (Netflix, 2023) ―con sus pomposas faldas de satín, sus asfixiantes corsés, levitas de terciopelo, cuellos almidonados―, serán una buena opción para ti.

ESPECIAL/NETFLIX

Death Becomes Her

Inspirado en la estética de la película homónima de Robert Zemeckis. La cantante Sabrina Carpenter lanzó Taste, video musical donde ella y Jenna Ortega reinterpretan las clásicas escenas de disputa y envidia que interpretaron en 1992, Meryl Streep y Goldie Hawn, en Death Becomes Her. No lo dudes, será de los conjuntos favoritos para llevar con tu bestie.

ESPECIAL/ISLAND RECORDS

