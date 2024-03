Como punto de partida debemos entender que debatir implica exponer ideas que estén sustentadas por premisas fuertes y argumentadas para culminar con propuestas de mejora. Ningún debate implica que los participantes se agredan ni introduzcan cuestiones ajenas a los temas abordados, o inclusive, que se dediquen a desprestigiar a los involucrados, pues los debates refieren críticas constructivas a las ideas y no a las personas.

Mencionado lo anterior, el pasado domingo 17 de marzo tuvo lugar el primer debate para contender a la gubernatura de Jalisco, organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC). Los tópicos a tratar fueron dos y se subdividieron en tres rubros cada uno: 1) Derechos Humanos: políticas públicas para disminuir la pobreza, planes y programas contra la discriminación, y derechos de la niñez ante la violencia y el maltrato. 2) Gobernabilidad y Seguridad: desaparición forzada y crimen organizado, aplicación de los recursos necesarios para la pronta actuación en temas de desaparición de personas, y atención más cercana en colonias con mayor incidencia de delitos.

Este primer debate nos permitió, más que conocer las propuestas, sí las personalidades de cada uno de los aspirantes a la gubernatura de Jalisco en 2024: Pablo Lemus por Movimiento Ciudadano (MC), Claudia Delgadillo por la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Jalisco” (Morena, PT, PVEM, Hagamos y Futuro), y Laura Haro por la coalición “Fuerza y Corazón por Jalisco” (PRI, PAN y PRD).

De las estrategias de Pablo Lemus, destacaron mejorar la seguridad, la creación de un Centro Estatal de Inteligencia para la vigilancia y prevención de los delitos; creación de la Policía Estatal de Caminos, aplicación de la Alerta Amber para todas las desapariciones en las primeras horas, creación de una Subprocuraduría especializada para denuncias contra violencia a las mujeres, y continuidad del programa social “Pulso de Vida”, el primer Sistema Estatal de Atención a la Salud con abastecimiento de “todos los medicamentos”, y el apoyo a campesinos y al campo. Lemus hizo hincapié del nivel de inseguridad de algunos Estados donde gobierna actualmente Morena, manifestando que un Gobierno con esa línea de partido, podría llevar a nuestro Estado a una realidad social similar.

Por su parte, Claudia Delgadillo propuso como destacables la incorporación de los policías al régimen de seguridad social para tener un policía por cada mil personas, y no uno por cada tres mil como sucede actualmente; además de salarios justos a maestros; mesas de seguridad regionales con cada alcalde, y atención a los estudiantes de educación básica, desde uniformes y útiles hasta alimentación.

Y Laura Haro se centró en la aplicación de exámenes exhaustivos de salud física y mental para medir el nivel de confianza de los funcionarios, así como becas y apoyo a policías, y la permanencia de los programas sociales.

Como en todo debate político, los candidatos respondieron como entendieron, pero no todas las preguntas fueron respondidas puntualmente, pues se enfrascaron en contestar a sus competidores comentarios de rondas anteriores.

La más destacada coincidencia se dio entre Pablo y Laura consistente en la implementación de brazaletes electrónicos para agresores de mujeres. Y una de la más notoria diferencia fue entre Claudia y Pablo en torno a los programas educativos, ya que por un lado Claudia propuso desaparecer el programa social Recrea, pero mantener el apoyo con útiles y uniformes a la niñez y adolescencia, mientras que Pablo habló de la necesidad de que la ayuda a este grupo social, sea de manera integral como lo contempla Recrea.

Las descalificaciones y acusaciones directas no se hicieron esperar, por un lado Laura dijo que la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Jalisco” y el candidato de Movimiento Ciudadano estaban coludidos llamándolos “Fosforena”, manifestando que Claudia no trabajaba, pues tenía 107 inasistencias en las sesiones del Congreso federal; por su parte, Claudia nombró “Pablo-Alfaro” al candidato de MC, para referir que él y el gobernador actual Enrique Alfaro también de MC son lo mismo y van a gobernar igual, y señaló a Laura la falta de sororidad (apoyo entre mujeres) al mencionarle sus faltas de asistencia en el Congreso. Por su parte, Pablo invitó a la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Jalisco” a evitar enojos y comentarios que lo denostaran.

En conclusión, este primer debate careció de cuantiosas propuestas, pero sirvió para que la ciudadanía conociera quiénes son los candidatos a la gubernatura de Jalisco y escucharan algunos planteamientos de acción en caso de ganar la elección del próximo domingo 2 de junio. Hubo, eso sí, muchas descalificaciones entre candidatos por su trayectoria política, lo que no debe incluirse en un debate. Cabe exhortar a todos los candidatos no sólo a la gubernatura sino a los demás cargos públicos que serán renovados en la próxima elección a tener una preparación más amplia de argumentación. Es menester que presenten ideas claras, pero sobre todo viables, alcanzables y cumplibles. Nuestro país no está seccionado por colores, nuestra sociedad como única e indivisible somos todos, no ganan los partidos o el Gobierno en turno, ganamos y nos beneficiamos todos los habitantes de nuestro Jalisco y por consiguiente, de nuestro México.