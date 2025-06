El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador reapareció ante los medios de comunicación después de casi 8 meses que dejó el cargo, para emitir su voto en la Elección Judicial.

Luego de emitir su voto, López Obrador hizo una breve declaración sobre el proceso electoral. "Nunca en la historia de nuestro país el pueblo de manera directa había decidido y había tenido el derecho a elegir a jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial, es la primera vez en la historia, por eso quise participar en esta histórica elección".

Además, habló sobre la actual Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. "Me da mucho gusto vivir en un país libre y democrático... también compartir con usteds una opinión, algo que confieso públicamente tenemos a la mejor presidenta del mundo, Claudia Sheinbaum, lo repito, tenemos a la mejor presidenta del mundo", declaró AMLO.

También dio detalles de lo que está haciendo en Chiapas y el por qué de no aparecer de manera constante públicamente.

"Me da mucho gusto verles y un saludo a todo el pueblo de México, no he podidio salir, esta es la tercera vez que salgo de la quinta, porque estoy escribiendo. Estoy haciendo algo que les va a gustar mucho sobre nuestra grandeza cultural, pronto van a conocer un nuevo libro, a finales de año. Estoy muy bien de salud", dijo López Obrador.

MV