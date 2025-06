A 15 minutos de que cerrara la casilla número 0596, en la colonia Ladrón de Guevara, en Guadalajara, Luis echó su última boleta en la urna. Fue la última persona en votar, y aunque decidió participar porque era “su deber” como ciudadano, la votación fue complicada, sin organización y la trayectoria de algunos candidatos era “confusa, inexistente y en muchos casos sin credenciales para aspirar al cargo que buscan”.

“(La votación) fue bastante complicada. Yo hice mi investigación en la página del INE. Me di cuenta que varios de los candidatos no tenían ni curriculum vitae. No había información y para algunos candidatos sólo había una elección. Se me hace súper ilógico que sólo te den una opción. No estuvo preparada (la elección) al 100 por ciento. A mí me tomó días hacer esa investigación, entonces si alguien no hubiera tenido el tiempo para hacer ese tipo de investigación, cómo pueden venir preparados a ejercer su voto”, relató.

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

Los funcionarios de casilla tenían frente a ellos los bloques de boletas, casi completos. Alrededor de 50 personas votaron a lo largo del día. En ningún momento tuvieron un grupo grande de votantes, salvo a las 15:00 horas cuando dos personas hicieron fila para emitir su voto. En el Colegio Cervantes Costa Rica sólo se escuchaba el ruido de los carros que pasaban frente al plantel.

En una cocina económica frente a la escuela había más afluencia de personas, mientras que a lo lejos se escuchaba el rugido de una motocicleta o el claxon de un vehículo. Después de Luis, ninguna otra persona acudió a votar y el presidente de casilla cerró el portón del Colegio en cuanto el reloj marcó las 18:00 horas en punto.

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

“Yo me tardé cinco minutos en votar porque traía una lista. Sin ella, hubiera sido muy complicado poder votar. Desde la semana pasada comencé a hacerla viendo la página del INE, en medios de comunicación y académicos que analizaban el perfil de cada candidato. Para analizar y comparar los puntos de vista. Pero sí, le faltó mucha logística”, agregó Luis parada en las escaleras de entrada del plantel. Su voz hacía eco en el umbral del Colegio.

El joven también señaló que es “alarmante” que a varios candidatos sin la trayectoria necesaria se les haya permitido postularse. “Ese tipo de detalles son preocupantes, sobre todo para las personas que no venían preparadas”, finalizó.

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

En la casilla 0597, en tanto, donde votó la diputada federal Mery Gómez Pozos esta mañana, la asistencia de votantes fue de 41 personas a lo largo de la jornada electoral.

SV