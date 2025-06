El cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, afirmó que el proceso de la Reforma Judicial, que concluyó hoy con la jornada electoral, no fue gestionado con miras a mejorar este Poder de la Unión, ni para que la ciudadanía eligiera a los mejores perfiles para ocupar los cargos de impartición de justicia, sino que se trató de mecanismo con el cual Morena tomó control del Poder Judicial.

"No se veía ese proceso para reformar, porque la intención era reformar para mejor. Más bien toda indicaba, todo parecía ser que el proceso era con miras no a la elección, sino a la toma de posesión de parte del partido en el gobierno. No para elegir, sino para posicionarse.

"Eso la gente lo percibe, la gente lo notó y yo creo que desde antes sí había ese desánimo, ese desaliento, ese cuestionar o crítica al proceso. De cómo se esté llevando o qué resultados tendrá más o menos lo sabemos, porque todo parece indicar que ya está todo, como se dice coloquialmente, planchado", señaló.

El purpurado comentó que en sus actividades del día no tenía "programado acudir a votar", pues es una cuestión de libertad de decisión. En tanto, el líder de la Iglesia Católica en Guadalajara enfatizó en el desánimo de la ciudadanía sobre la elección judicial de hoy. La Arquidiócesis se mantuvo ajena a la jornada electoral, puntualizó.

"Como no era una elección de tipo partidista, sino de otra índole, la elección de los jueces, etcétera, yo no emití ningún comunicado motivando o desalentando, desacreditando. Yo lo dejé al libre albedrío y a la madurez de la ciudadanía y de la feligresía".

EE