Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 17 de noviembre de 2025

El clima en El Salto para este lunes 17 de noviembre anticipa que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 30%.Según se informó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Martes 18 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Miércoles 19 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Jueves 20 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Viernes 21 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Sábado 22 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Domingo 23 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Lunes 24 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15