Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 17 de noviembre de 2025

El clima en El Salto para este lunes 17 de noviembre anticipa que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 30%.

Según se informó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Martes 18 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Miércoles 19 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Jueves 20 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Viernes 21 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Sábado 22 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Domingo 23 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Lunes 24 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Ciudad de México

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Chapala

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en Puerto Vallarta

