El Papa aún está vivo y no es tiempo de hablar de sucesores: Cardenal de Guadalajara

Cuestionado sobre los posibles sucesores del Papa Francisco, y si él se considera candidato a convertirse en Sumo Pontífice, José Francisco Robles Ortega, Cardenal de Guadalajara, señaló que Bergoglio aún está vivo, por lo que no es tiempo de hablar sobre otro asunto, ni tampoco tiene planes para viajar a Roma en los próximos días.

“Yo no tengo ningún plan de viajar a Roma. No tengo nada considerado. Lo otro (la posibilidad de ser elegido Papa), es inútil, no tiene sentido hablar de eso . El Papa está vivo, está gobernando la Iglesia. Él es el sucesor de Pedro, eso es lo único que te puedo decir. No estamos en cónclave, no estamos en reunión para elegir Papa, esa es la verdad. El Papa sigue siendo el Papa; está vivo y él es la cabeza de la Iglesia. Nada más” , comentó el purpurado.

También enfatizó que si bien el pontífice no está falleciendo, su estado de salud es aún delicado. De acuerdo con la información que dio a conocer el Vaticano, el líder de la Iglesia Católica padece de insuficiencia renal leve, que se suma a los diversos padecimientos respiratorios que ha sufrido las últimas semanas desde que fue internado en el hospital Gemelli, en Roma.

“No es que esté falleciendo, no es que esté muriendo, a lo que se nos dice, pero se nos insiste que su estado sigue siendo delicado, por eso han prescrito los médicos que al menos una semana más va a tener que permanecer en el hospital para darle las atenciones debidas. Nuestra reacción ante esta noticia es seguir orando los que tenemos fe, los que pertenecemos a la Iglesia y sabemos qué papel tiene el Papa”, añadió.

Tras la muerte de un Papa inicia un periodo conocido como Sede Vacante, en el que el Colegio cardenalicio, encargado de elegir al nuevo pontífice, queda a cargo de la Iglesia sólo para asuntos ordinarios y/o inaplazables.

En un periodo de entre 15 y 20 días después de la muerte del Pontífice, los cardenales llaman al cónclave, método de elección que nació como hoy se conoce en 1274, durante el papado de Gregorio X con la promulgación de la bula Ubi periculum (En caso de peligro), en la que se establecía que los cardenales debían permanecer encerrados bajo llave (cum clave en latín) durante la elección del nuevo líder de la Iglesia.

Aunque no se encuentra dentro de los favoritos para ocupar la silla de San Pedro, Robles Ortega es elegible para convertirse en Papa. Sin embargo, el cardenal entregó su carta de renuncia a Francisco en marzo del año pasado, pues desea retirarse a los 75 años. Ésta fue aceptada, pero aún no se ha hecho efectiva, puesto que Bergoglio le pidió al purpurado quedarse en su cargo “por tiempo indefinido”.

MB