Los árboles. Guadalajara está llena de árboles. En los camellones de Chapultepec, en Hidalgo, en el paseo Alcalde. Los árboles robustos y viejos del Agua Azul; los gigantescos árboles de hule que botan las baquetas en la colonia Americana; los coloridos árboles que encandilan el cielo con sus flores de amarillo intenso. Los árboles tristes del Periférico, ahogados en muérdago. Los pinos solemnes y melancólicos de los Colomos, los árboles cada vez más escasos de la Primavera y el Nixticuil.

Basta con que florezcan una sola vez en 365 días para desordenar los corazones de los tapatíos. Y año con año tomamos las mismas fotografías, leemos las mismas notas periodísticas, los observamos en un instante de tregua en medio de lo cotidiano, porque los árboles no dejarán de fascinarnos nunca.

Muchos de los árboles que consideramos tapatíos no son oriundos de estas tierras. Más aún: algunos ni siquiera son mexicanos, pero por derecho se han ganado un lugar indiscutible en la lógica de Guadalajara, que año con año aguarda sus eclosiones coloridas con las cuales llenan de luz y de vida las calles de nuestra ciudad.

Aquí una breve guía de los árboles que a diario vemos, sonreímos y suspiramos cuando caminamos por la ciudad.

Árbol Primavera

Su color dorado intenso es toda la explicación que necesita para su nombre. Cuando la temporada es propicia, sus copas se convierten en un algodón deslumbrante del color de los canarios. Florece de abril y junio*, y requiere de abundante sol para desarrollarse en todo su esplendor.

Es un árbol que no tolera las heladas. Si bien pueden encontrarse en toda la ciudad, están congregados en demasía en avenida La Paz, cuyo paseo es un deleite de amarillo que contrasta con el azul del cielo desde la Calzada Independencia hasta Chapultepec .

El árbol primavera tiene como nombre científico Tabebuia donnell-smithii. Se extiende desde el estado de Nayarit hasta el área central de Honduras, por lo que es nativo de América.

La jacaranda

La jacaranda es uno de los árboles más representativos no solo de Guadalajara sino de todo México, y, que no obstante, no es originario de nuestro país.

Tatsugoro Matsumoto era un inmigrante japonés que por circunstancias del destino vivía en nuestras tierras, y conocía como nadie los secretos de las plantas. En 1912, el Gobierno de México quiso plantar en sus calles árboles de cerezo, como señal de amistad hacia Japón. Matsumoto dictaminó que la tentativa era inviable, considerando que el cerezo no daría sus flores en los climas veleidosos del Distrito Federal: es un árbol que responde al frío.

En su lugar trajo a la jacaranda. Fue un éxito inmediato, pues el árbol se adaptó sin complicaciones a las condiciones climatológicas de nuestro país. Hay jacarandas en todo México, y son tan cotidianas que nadie puede dudar que sean de aquí, y de ningún otro lado.

Las jacarandas pertenecen a la familia Bignoniaceae y llegan a medir hasta 15 metros de altura, con una probabilidad de vida de 80 años. No obstante, a pesar de su belleza, no tienen mucha utilidad en el proceso de la polinización. De acuerdo con la académica Ivonne Olalde Omaña, en la jacaranda "jamás observarás a especies como colibríes, escarabajos o abejas".

Más allá de su color característico, y de su identidad cultural, la jacaranda, "en las redes de vida (...), no nos aporta nada", aseguró la experta. Su propósito, entonces, no tiene otro sentido más que la melancolía, y los suspiros. Como escribió Alberto Ruiz Sánchez:

"Así despierta mi calle, con jacarandas al fondo, el horizonte amarillo y el tráfico detenido. Su semáforo es el cielo repleto de jacarandas".

La jacaranda es uno de los árboles más comunes de Guadalajara. Son un refugio común en los jardines del Parque Rojo, en sus sábados soleados y domingos sin fin.

Tabachín (Framboyán)

Al aproximarse la primavera, los tabachines estallan con sus racimos de naranja en llamas. Son árboles originarios de la lejana Madagascar, por lo que se adaptan bien a los calores intensos. Florece de mayo junio*, en plena canícula tapatía, y para lograr una eclosión óptima necesita de espacios grandes y soles intensos.

No tiene defensas ante las bajas temperaturas, y un riego excesivo puede provocar la aparición de hongos en su corteza. Su flor es una pequeña lumbre de cuatro pétalos, y el quinto, que se llama estandarte, es de un rojo más intenso que el resto.

En Guadalajara, hay un buen número de tabachines aprisionados en las jardineras minúsculas del Paseo Alcalde.

Lluvia de oro

Por el mismo color de amarillo intenso, el Lluvia de Oro es fácilmente confundible con el Primavera. No obstante, la característica indiscutible del Lluvia de oro son sus flores, racimos de péndulos que caen como rosarios de oro, y su fruto se asemeja a una larga crisálida castaña.

El Lluvia de Oro también es de menor tamaño, y desde sus edades más tempranas ya florece con sus colgantes amarillos. Su nombre científico es Cassia fistula L, y llegó a Yucatán en el siglo XIX, proveniente del sur de Asia y sus veranos lejanos. Es un árbol de sol. Es posible encontrarlo en toda Guadalajara.

Galeana (Tulipán africano)

El Galeana, cuyo nombre científico es Spathodea campulanata, es un árbol originario de África, el cual puede alcanzar grandes alturas, y que da flores anaranjadas y rojizas, con una cápsula larga como fruto. Es un árbol tropical que no tolera las bajas temperaturas, y con una baja tolerancia al smog. No obstante, por sus bondades se planta mucho como árbol urbano, razón por la cual es posible encontrarlo en distintas calles y vialidades de Guadalajara, como un gigante silencioso con su copa en lumbre debido a sus flores de rojos y naranjas intensos. Florece de marzo a septiembre*.

Rosa Morada

La Rosa Morada es un árbol de tonalidades dulces, melancólicas . Se asemejan más bien a los cerezos fallidos que el Gobierno de México quiso plantar sin éxito en el país. Sus flores son una llama pálida, como un aleteo de mariposas breves, y si bien no son abundantes en Guadalajara, aquel que se encuentre un Rosa Morada en su camino tiene un suspiro asegurado.

La Rosa Morada es un árbol americano, nativo de "el centro y sur de México, en las Antillas y costas de Ecuador, hasta el norte de Venezuela y el oeste de los Andes". Hay un número especial en López Mateos, que contrasta de inmediato con sus hordas de vehículos en la vida insoportable de las siete de la tarde.

El Rosa Morada florece de febrero a junio*, y no tiene dificultades en adaptarse a cualquier suelo, aunque prefiere los húmedos. Es un árbol que resiste las sequías, pero no tolera heladas. Tiene pocas defensas contra el muérdago, y sus flores son un manjar para las hormigas, contra las que el árbol no tiene defensas. Así, el rosa pálido de su primavera efímera se desdibuja tan pronto como llegó.

*Nota: muchos -si no todos- los árboles aquí descritos ya no florecen en las épocas correspondientes que les adjudicó el hombre; algunos ya muestran sus racimos floridos incluso desde diciembre, en las primaveras anticipadas que ha ocasionado el cambio climático.

Con información de Gobierno de México, Universidad de Guadalajara, e ITESO

