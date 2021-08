El IEPC solicita 639.6 MDP para 2022; partidos políticos recibirán 498.2 millones

Por la aplicación de dos fórmulas diferentes, los partidos políticos con registro estatal Futuro y Hagamos se repartirán el próximo año 380 millones 983 mil 286 pesos, que es más del doble de la bolsa que tendrían los partidos políticos nacionales que accederían a 117 millones 225 mil 626 pesos

El pleno del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) avaló su anteproyecto de presupuesto 2022 que incluye una bolsa de 140.6 millones de pesos (MDP) para el gasto ordinario del Instituto, más la bolsa de prerrogativas para partidos con lo que el total de recursos solicitados asciende a 639.6 MDP

La consejera electoral, Claudia Alejandra Vargas Bautista, recordó que esta aplicación de criterios diferentes se deriva de la resolución de acciones de inconstitucionalidad en contra de la reforma de 2017 llamada “Sin voto no hay dinero”, que redujo el porcentaje de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que se multiplica por el padrón electoral.

A los partidos políticos nacionales se les aplica la fórmula establecida en la Constitución estatal, en esta se multiplica el total del padrón electoral por el 20% de la UMA. En cambio, a los partidos locales les aplica la fórmula referida en la Ley General de Partidos Políticos que establece multiplicar el padrón por el 65% de la UMA y así da como resultado un mayor monto para estos institutos.

“Soy consciente que para la ciudadanía la cantidad de recursos públicos que se asigna debería ser menor, sobre todo en momentos como este de financiamiento para 2022 que será un año no electoral. Esto tiene que ver con la aplicación de una fórmula diferenciada para partidos políticos nacionales y locales a consecuencia de las acciones de inconstitucionalidad 165, 166 y 234 del año 2020”, dijo.

Vargas Bautista llamó a los diputados a revisar la necesidad de modificar las fórmulas establecidas para fijar criterios claros.

Juan José Ramos Fernández, representante de Movimiento Ciudadano, ironizó sobre que, al Partido Futuro, fundado por el ex diputado Pedro Kumamoto, no se le aplica la reforma “Sin voto no hay dinero” impulsada por el ex legislador.

“Sería ilógico sostener que un partido con un 5 o 6% de votación tenga 200% más de financiamiento que un partido que tuvo 33% de votación. Parece que el único que en su momento lo vio, hay que reconocer su habilidad, fue Pedro Kumamoto; ahora entiendo porque su partido se llama Futuro, porque hizo una ley pensando en recibir un futuro próspero con un financiamiento muy elevado”, comentó.

Diego Hernández del partido Hagamos, negó que busquen beneficiarse de una asignación superior a su representación, rechazó que vayan a sacar provecho de una “laguna legal” y sostuvo que se ajustarán al porcentaje de votación que recibieron y al monto que por ley, en equidad con los demás partidos políticos, les corresponda.

Por otra parte, los consejeros también aprobaron reasignar 4.7 millones de su presupuesto 2021. Los fondos se usarán para la compra de materiales de papelería y limpieza. La trasferencia se avaló al contar con recursos sin usar en la partida destinada al arrendamiento de equipos como toldos.

GC