El Congreso estatal nombra a nuevo titular de la Prodeur

Con 28 votos a favor, Carlos Romero Sánchez fue designado como nuevo titular de la Procuraduría de Desarrollo Urbano (Prodeur) por los próximos cuatro años. El nuevo procurador, que ocupó el lugar número 15 en la evaluación hecha por el Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción, afirmó que esa valoración no refleja su preparación para ocupar el cargo.

"No fue únicamente ese el único criterio que se tomó, hubo una entrevista y está mi trayectoria. No se refleja mi trayectoria. Creo que no fue lo más adecuado para evaluar lo que se pretendía", comentó.

Añadió que prepara la presentación de su plan de trabajo, el cual considerará todas las tareas que le asigna el Código Urbano estatal; sostuvo que retomará el trabajo de acompañamiento a los vecinos. El nuevo procurador rechazó tener cercanía con funcionarios estatales que limite su papel como defensor de los particulares ante decisiones de autoridad.

Tipifican crímenes de odio

Fue aprobada una modificación al Código Penal estatal para aumentar la pena en los casos de asesinatos, cuya motivación sea el odio por la orientación sexual de la víctima, su origen étnico, la religión que profesa, tener una discapacidad o por el oficio o profesión que tiene. La sanción a quien cometa un crimen de odio irá de 20 a 40 años de cárcel.

La diputada Mariana Fernández, promotora de la reforma, argumentó que se considerará como "crimen de odio" cuando quien lo cometió haya expresado públicamente, de forma personal o en Internet, su rechazo o desprecio contra el colectivo de personas al que pertenezca la víctima. También si existen antecedentes como amenazas o acoso contra la víctima.

Por otra parte, el Legislativo avaló derogar la Ley de Extinción de Dominio del Estado y emitir la declaratoria para el inicio de la vigencia de la Ley Nacional de Extinción de Dominio en la Entidad.

Repetirán convocatoria

Diputados locales aprobaron declarar desierta la convocatoria para elegir al nuevo titular de la Unidad de Vigilancia, que es el área encargada de apoyar en la revisión e informes finales de cuentas públicas y elaborar opiniones técnicas. Se acordó emitir una nueva convocatoria, pues en el primer proceso participaron sólo tres aspirantes y dos no completaron su expediente. La Unidad se encuentra sin titular desde el pasado mes de septiembre.

