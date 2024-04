Las empresas americanas que operan en el país demandaron una mayor seguridad, ya que se han frenado inversiones por este problema.

“Sí, nos está afectando. Lo malo es que es muy difícil saber qué inversiones no consideraron a México por temas de seguridad, porque no estamos dentro de esas decisiones de los consejos de administraciones de las empresas, pero sin duda hay pérdida y por eso es imperativo. La seguridad pública tiene que mejorar ya y no nada más en temas de carga, sino en tema de personas”, afirmó Fernando García de Llano, presidente del Capítulo Guadalajara de American Chamber México (AmCham).

El directivo añadió, que el tema de seguridad es un serio problema que se tiene que resolver desde el ámbito federal, estatal y municipal.

De acuerdo con Fernando García de Llano, las empresas americanas destinan entre el 4 y 5 % a temas de seguridad para proteger sus mercancías.

A 45 días de las elecciones, en las que, a nivel estatal, se elegirá gobernador, diputados y presidentes municipales, AmCham presentó el documento “Ruta 2024-2030, Capítulo Guadalajara”, un plan estratégico basado en seis pilares fundamentales para impulsar la competitividad, la sostenibilidad y el bienestar compartido en el estado en el largo plazo.

El plan contempla acciones para trabajar en temas de seguridad y estado de derecho, economía y finanzas públicas, atracción de inversión, comercio exterior, innovación y economía digital, además de bienestar y crecimiento sostenible.

AmCham fue la primera cámara empresarial en presentar un documento de propuestas en el marco del proceso electoral nacional, y ahora entrega este paquete específico para creación de política pública en Jalisco.

“En Jalisco tenemos fortalezas indudables, que nos hacen un estado altamente estratégico para las inversiones y que detonan el potencial de la región Occidente de México: ubicación estratégica, fuerza laboral altamente capacitada y economía diversificada. Los sectores público y privado tenemos que trabajar de la mano para aprovechar estas fortalezas, el momento del nearshoring, y construir una economía sostenible en el largo plazo”, destacó García de Llano.

El documento “Ruta 2024-2030, Capítulo Guadalajara”, ha sido compartido con todos los candidatos y candidatas. A partir de ahora, Amcham iniciará conversaciones con diversos actores de todas las posiciones políticas, para compartir una visión del próximo sexenio y potenciar la competitividad de Jalisco.

El organismo agrupa 250 empresas en Guadalajara y alrededores. A nivel nacional, las mil 400 empresas afiliadas a la Cámara generan el 21% del PIB y más de 8.5 millones de empleos formales.

