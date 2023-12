Dónde tomar el mejor chocolate caliente en Guadalajara

Con esta temporada de invierno se avecinan días más helados, y como no acompañarlo con un delicioso chocolate caliente. Sin embargo, ya que existe una gran variedad de lugares a los que puedes acudir, ni siquiera sabes a donde dirigirte, es por eso que te traemos un listado de los mejores lugares para disfrutar una rica taza de chocolate caliente.

Las bebidas de cacao en invierno son unas de las más deliciosas para degustar, pues además de su grandioso sabor ayuda al cuerpo a entrar en un ambiente cálido, pero eso no significa que cualquier bebida pueda llegar a tener un sabor delicioso, a continuación te mostraremos un listado de los mejores lugares para disfrutar de una bebida deliciosa en la gran ciudad de Guadalajara.

Churros la bombilla



Ubicado en Manuel López Cotilla 751A, Centro Histórico, puedes encontrar chocolate caliente, pero además podrás degustar esta bebida con un delicioso churro. Es un lugar clásico para los tapatíos pues además de tomar una bebida caliente puedes acompañarlo con un delicioso postre. El chocolate caliente puedes tomarlo como más te guste acompañado de bombones o solo, su horario de atención es a partir de las 5:30 PM a 11:00 PM de miércoles a lunes.





Xofia



Las instalaciones de Xofia se encuentran en Morelos 1049, colonia Americana. Dentro de su menú ofrecen un amplio listado de bebidas y postres, pero la mayor parte de su recetas son elaboradas con cacao. Si deseas disfrutar un chocolate tradicional este lugar es el indicado para ti, pues es cacao veracruzano compuesto de aproximadamente 50% a 70% de ese ingrediente. El horario de atención es a partir de 9:00 AM a 9:00 PM de los días lunes a sábado.

Airepaz Chocolatería

Ubicada en la calle Manuel López Cotilla 2008A, Arcos Vallarta podrás encontrar una gran variedad de bebidas hechas a base de cacao. Su menú es muy amplio y variado, además podrás degustar las tradicionales bebidas de cacao, con malvaviscos y hasta con chile de árbol, ¿lo has probado? No dudes en descubrir nuevos sabores llenos de tradiciones que además son deliciosos. Sus horarios de atención son de lunes a sábado de 8:00 AM a 10:00 PM y los domingos de 10:00 AM a 9:30 PM.







