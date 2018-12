Docentes piden diálogo con Alfaro sobre evaluación

Tras la declaración de intenciones emitida por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Díaz de continuar con las evaluaciones a docentes como parte de la política educativa de su administración, representantes sindicales manifestaron su deseo de mantener un diálogo de manera que se pueda llegar a un acuerdo sobre los parámetros en que la evaluación será llevada a cabo.

"Lo más conveniente es que el Sindicato esté presente tanto en el proceso de planeación como en la implementación de cualquier proceso evaluativo", afirmó Adrián Delgado, secretario de comunicación de la Sección 16 de la Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Por su parte, Paulino Nivón Velázquez, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), sostuvo que está abierta la posibilidad a un diálogo donde se pueda establecer un modelo de evaluación que determine si alguien está determinado o no obtener una plaza como profesor, pero que no se debe poner en riesgo la permanencia de los profesores en sus empleos".

Sin embargo, esta no es una opinión compartida por todos aquellos que se desempeñan en la enseñanza. Tal es el caso de Verónica, quien consideró que sí se deben realizar evaluaciones que sirvan como filtro para detectar a quienes no están capacitados.

"Si comparamos con un trabajo en otras empresas, no tienes el trabajo vitalicio. Es mientras trabajes y mientras funciones, y es verdad que hay muchos profesores que no hacen bien su chamba", opinó.

Tras tomar protesta el pasado miércoles como gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro anunció varios de los puntos con lo

Se prevé que esta misma semana comenzaría el proceso para echar atrás la Reforma Educativa. EL INFORMADOR/Archivo

s que arrancará su administración, entre ellos en materia educativa.

"Aquí en Jalisco no vamos a acabar con la evaluación de los maestros, pero ésta se va a hacer sin persecución y brindándoles las facilidades de capacitación", afirmó.

Las afirmaciones de Alfaro son similares a las expresadas por agrupaciones de maestros, quienes expresaron que en ningún momento se han opuesto a la evaluación docente, pero remarcaron que sus demandas siempre han estado enfocadas en la naturaleza punitiva de los exámenes.

Víctor Manuel Rosario Muñoz, académico de la Universidad de Guadalajara, remarcó que no basta con definir si hay evaluaciones o no en Jalisco, sino también complementar las capacitaciones de los profesores con una formación y actualización de conocimientos, además de que se debe apostar por dotar a los docentes de herramientas para una mejor calidad de vida.

A principios de esta semana, el titular de Salud, Esteban Moctezuma, anunció que esta misma semana comenzaría el proceso para echar atrás la Reforma Educativa, con la cual comenzaron las evaluaciones docentes.

Denuncian falta de claridad en esquema actual de evaluación docente

Verónica era profesora de secundaria y preparatoria y, como tal, tuvo que realizar dos evaluaciones. Cuenta que, debido a una falla con la plataforma donde debe subir evidencias de su trabajo docente, fue dada de baja y se quedó sin posibilidad de dar clases en este nivel durante el presente ciclo escolar. Aclara que no aprobó ni reprobó la evaluación, sino que la falla en el sistema marcó que nunca completó su proceso evaluativo, por lo que fue dada de baja.

Adrián Delgado, secretario de comunicación de la CNTE, indicó que esta clase de casos es común.

"Una de las principales quejas ha sido la falta de conectividad a la hora de realizar la evaluación. Se han presentado muchos errores a la hora de estar en línea queriendo subir su segunda etapa de la evaluación, que son sus evidencias".

"Los maestros están confundidos con respecto a cómo utilizar la plataforma, no hubo indicaciones y simplemente lo imponen a rajatabla", indicó Paulino Nivón, también de la CNTE.

A pesar de haber sido suspendida, Verónica no se opone a que se lleven a cabo las evaluaciones, pero considera que no es funcional la manera en que se lleva a cabo en la actualidad. En una vena similar, Saúl Rojas Sánchez, vocero de la Asamblea Magisterial Democrática, consideró que las evaluaciones no son tales, sino que se tratan más que nada de una "recabación de datos, trabajos y tareas a los maestros" donde se dejan de lado las habilidades en el aula.

José Luis Sánchez, presidente de la Asociación de Padres de Familia de Jalisco, expresó que es complicado que en un examen se refleje de forma adecuada las habilidades pedagógicas de los profesores, pero sostuvo que es necesario que los docentes estén debidamente preparados para estar en las aulas.

La Asamblea Magisterial Democrática denunció el cese de algunos profesores por parte de la Secretaria de Educación de Jalisco por falta de entrega de reportes que los docentes afirmaban desconocer. Rojas Sánchez informó que se están reuniendo todos los casos así para pedirle al gobierno de Jalisco que se eche atrás el cese, pues los consideran irregulares.