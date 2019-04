Disfrutan de paseo dominical en la V Base Aérea Militar

En bicicleta, patines y triciclo, Ricardo, de siete años, su mamá y sus vecinas, acudieron este domingo al décimo paseo dominical anual realizado en la Base Aérea Militar número 5, ubicada en el municipio de Zapopan.

Desde las siete de la mañana "Richi", llegó al lugar, acompañado de Ruth Vázquez, su mamá; y cinco vecinas de su colonia.

"Me gustan mucho los aviones y aquí los pude ver de cerca, fue lo que más me gustó de todo el paseo. El amarillo fue el que más me gustó porque me dejaron subir al ala. También me gustaron mucho los perros militares, porque pueden hacer cosas que otros no pueden, como saltar y escalar. Me sentí emocionado", dijo el pequeño.

EL INFORMADOR / R. Bobadilla

Imelda tiene ocho años. Ella es una de las vecinas de Richi que visitó la base. En patines recorrió cada uno de los más de 10 módulos de demostración de las actividades militares, entre los que se encontraban la unidad de canes entrenados para el servicio del ejército, la aplicación del Plan DN-III, el uso de las radiocomunicaciones, la exhibición de aviones, avionetas y helicópteros y la unidad de rescate, módulo que más llamó su atención, según contó.

"Lo que más me gustó a mí fue la demostración de cómo es el rescate de los bomberos porque lo que hacían era como en las caricaturas", dijo.

Lupita, su mamá, consideró que el hecho de que las puertas de la base sean abiertas a la ciudadanía, por lo menos una vez al año, hace que la gente pueda acercarse y conocer un poco más de su labor, además de que es una opción de convivencia distinta a las que se tienen comúnmente en la ciudad.

"Todo está muy padre. No es lo mismo ver los aviones del aeropuerto que venir aquí y verlos de cerca. Esta es una muy buena oportunidad para que los niños puedan conocer y aprender algo diferente. Valió la pena habernos levantado temprano para venir", dijo.



"Ruedan" para conocer más sobre su ciudad

Por tercer año consecutivo, alrededor de 50 ciclistas de los colectivos Rueda Verde y Paseo Camaleones también se sumaron, desde temprana hora, al paseo dominical realizado este día. Algunos llegaron rodando desde el Centro de Guadalajara y otros cuantos se incorporaron una vez dentro de las instalaciones de la base, sin embargo, recorrieron juntos el lugar hasta pasado el mediodía.

"Venimos para seguir poniendo el ejemplo de que podemos trasladarnos sin contaminar, como lo hacemos todos los viernes en la noche, con el objetivo de reconocer y conocer la ciudad desde sus lugares representativos, porque no puedes querer y respetar algo si antes no lo conoces y así pasa también con la ciudad", dijo Lorenzo Arcos, integrante y líder de la agrupación ciclista.

Para Claudia Jiménez, integrante del colectivo, la oportunidad de que las personas puedan ingresar a conocer las instalaciones motiva a que se tenga un conocimiento más amplio sobre su forma de operar al ser "una parte muy importante para la seguridad de la ciudadanía", además de que se conoce más sobre los lugares relevantes que conforman la ciudad.

"Se me hizo muy emocionante conocer todo lo que son las naves y los helicópteros. Incluso los soldados nos contaron las diferentes escuelas que hay aquí y todo lo que hacen. Fue muy interesante estar aquí!, agregó Claudia.

EL DATO

En su edición 2019, el Paseo Dominical convocado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través de la Base Aérea Militar número 5, obtuvo un total de 23 mil 500 asistentes, triplicando las visitas recibidas durante la edición 2018, a la cual acudieron alrededor de siete mil personas.

LS