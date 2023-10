Disfrutan de eclipse solar en Guadalajara

Un fenómeno natural como un eclipse solar, ya sea parcial o total es pocas veces visible en la ciudad de Guadalajara, por ello, el registrado este sábado es un acontecimiento que quedará para el recuerdo de los tapatíos.

Desde distintos puntos, se pudo observar el fenómeno que alcanzó su punto máximo a las 10:59 horas. Para algunas personas, como el pequeño Kike, de 5 años, es la primera vez que pueden disfrutar de un evento similar.

“Se veía el sol, pero no estaba redondo y era naranja, no amarillo como diario se ve”, dijo mientras usaba unas gafas especiales para ver el eclipse.

Su mamá, Sonia, le comentó que no debe ver directamente el sol porque le puede hacer daño; ambos fueron al Planetario Lunaria donde les explicaron qué deben hacer y qué no cuando hay un eclipse.

“Nos dijeron qué tipos de gafas usar, cuánto tiempo había que estar mirando. Estuvo padre porque no me había tocado ver uno, el de hace años cuando se oscureció, yo estaba muy pequeña”.

Ricardo, estudiante, mencionó que fue al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara a ver el eclipse, ahí pudo ver parte del fenómeno con ayuda de los telescopios que instalaron los trabajadores del lugar.

“Nos ayudaron los de Astronomía porque me comentaron que tenía que usar aparatos especiales para que no me dañaran la vista. Me gustó porque no había tenido oportunidad de ver uno y dicen que en muchos años habrá otro, así que aprovechamos”.

Hubo personas mayores que apenas se dieron cuenta de que hubo un eclipse.

“¡Uy! Casi ni se vio, el de 1991 sí se oscureció toda la ciudad”, rememoró la señora Nalle, quien disfrutó del eclipse solar total ocurrido el 14 de julio de 1991.

“¿Se acuerda del otro eclipse de los 90? – Sí, claro que me acuerdo, se hizo de noche y salimos a ver qué estaba pasando porque había mucho ruido de pájaros allá en mi casa y pues nos dimos cuenta de que estaba ya de noche. Este no fue igual, como que el color de la luz no fue el mismo, pero no anocheció”, dijo la señora Nalle, de 61 años.

