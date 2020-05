Discrepa UdeG sobre pico de pandemia en Guadalajara

La Sala Situacional de Salud por COVID-19 de la Universidad de Guadalajara (UdeG) no coincide con la proyección de que será el 13 de junio cuando la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) tenga el pico más alto de contagios del nuevo coronavirus. El doctor Jorge Hernández Bello, integrante de la sala, explicó que no conocen el modelo que usó la Secretaría de Salud Federal para elaborar su cálculo pues no han publicado las variantes o datos que utilizaron.

“No coincidimos en que sea algo que vaya a ocurrir en esa fecha, eso depende de muchas variables; entre ellas la más importante son las medidas de aislamiento. Si bajamos la guardia pudiéramos llegar a tener un pico como mencionan. Sin embargo, con un porcentaje de aislamiento de más de 60% vemos poco probable que sea en junio”, comentó.

El académico refirió que, de acuerdo con los modelos que han elaborado en la UdeG, de mantener 60% de aislamiento el punto más alto de contagios podría llegar hacia el mes de octubre, con una menor intensidad y no un pico de contagios que saturen los servicios de salud, como sucedió en la Ciudad de México.

Hernández Bello advirtió que la posibilidad de que incrementen los casos crece si se descuidan las medidas de distanciamiento social. Subrayó que la reactivación de sectores económicos no esenciales debe ser paulatina y con especificaciones para mantener las medidas preventivas de un aumento acelerado de contagios.

“Mientras estemos aplanando la curva, haciendo que el crecimiento sea menos exponencial, estaremos reduciendo drásticamente el número de casos máximos que pudiéramos llegar a tener”, argumentó.

Sobre el plan estatal de reactivación de sectores económicos, Mauro Garza Marín, secretario técnico de la mesa donde se elabora; informó que siguen trabajando en el tema para definir las fechas, fases y protocolos que se seguirán para el regreso a las actividades de industrias que pararon por la contingencia sanitaria.

LS