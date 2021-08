Diputados insisten en usar recursos de la deuda para Hospital Civil de Tonalá

Legisladores ligados a la Universidad de Guadalajara solicitaron que el Gobierno del Estado utilice fondos remanentes del crédito de seis mil 200 millones de pesos (MDP) para la construcción del Hospital Civil de Tonalá, en lugar de recortar 140 millones a la edificación del Museo de Ciencias Ambientales.

El diputado, Enrique Velázquez González, sostuvo que, en la ficha aclaratoria emitida ayer por la administración estatal, para desmentir que haya 321 millones disponibles del crédito porque ya están comprometidos, les dieron la razón en los argumentos usados en la defensa de la bolsa para el Museo que ya fue licitada.

“Nos dan la razón, en su comunicado, cuando los recursos ya están comprometidos no se pueden reasignar. Debemos decir que los 140 millones ya están licitados y con sus mismos argumentos ese dinero no se puede reasignar; el secretario de hacienda y el propio gobernador deben dar marcha atrás a la intención de reasignarlos. Las leyes de Contabilidad Gubernamental y la de Disciplina Financiera no les permite hacer esa reasignación”, expuso.

Por su parte, la diputada Mara Robles Villaseñor, insistió en la necesidad de conformar una comisión especial para revisar el uso de los recursos de la deuda y que comparezca el comité ciudadano que le da seguimiento al ejercicio de los fondos. Afirmó que el recorte de los 140 millones si implica disminuir las prerrogativas a la Universidad pues la construcción del hospital está a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y no de la casa de estudios.

Los legisladores udegeistas comentaron que no han sido notificados de la sesión extraordinaria de pleno programada para este jueves y dijeron desconocer si sus propuestas se discutirán en la reunión.

GC