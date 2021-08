Ante el recorte a UdeG, exigen indagar megacrédito en Jalisco

Luego de reiterar sus críticas por la reasignación de 140 millones de pesos aprobados para la construcción del Museo de Ciencias Naturales, los diputados Mara Robles y Enrique Velázquez propusieron que se integre una comisión que investigue el ejercicio de los recursos obtenidos mediante los créditos contratados por el Gobierno del Estado.

La también exrectora del Centro Universitario de los Altos consideró que no hay claridad sobre el destino del endeudamiento y dijo que existen fondos suficientes para usarlos en las obras del Hospital Civil de Tonalá y no afectar el dinero ya aprobado para el museo.

“¿Por qué no se transparenta el destino de la deuda?, ¿por qué no se pone sobre la mesa que más del 8% de esos seis mil millones no están asignados? Se le quiere hacer una venganza a la Universidad de Guadalajara por tomar la decisión de no regresar a clases presenciales con base en criterios científicos”, sentenció.

Velázquez argumentó que el recorte viola las disposiciones de la Ley de Contabilidad Gubernamental: “Lo que realmente están pretendiendo es atacar a la Universidad, atacar a los universitarios y curiosamente esto se hace después de la pasada reunión del gobernador con el Presidente de la República. Hay una alianza entre los gobiernos estatal y federal”, acusó.

Al respecto, el gobernador de Jalisco aseguró que los recursos de la deuda están siendo empleados en materia de salud, tal como fue planeado cuando se adquirió, y que los proyectos y su ejecución ya son evaluados por un comité ciudadano encabezado por la organización civil Jalisco Cómo Vamos.

El planteamiento académico del museo es el resultado de muchos años de trabajo colegiado de actores sociales y de expertos nacionales e internacionales. EL INFORMADOR/Archivo

Se inconforman por recorte para Museo de Ciencias Ambientales

Tras la solicitud de diputados del Congreso local de redireccionar 140 millones de pesos que habían sido aprobados para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales, científicos ecólogos, museólogos, museógrafos, abogados, economistas, urbanistas, forestales, biólogos y arquitectos de México y del extranjero enviaron una carta dirigida al gobernador de Jalisco para pedirle que reconsidere la medida y no se recorten los fondos.

“El retiro de los fondos, hoy en cuestión, pone en grave riesgo la consecución del proyecto, abandonando el esfuerzo de tantos años justo cuando éste se encontraba por concretarse. Cuando la pérdida de la biodiversidad y la emergencia climática se yerguen como una amenaza para México y el planeta entero, condenar a la asfixia presupuestal una iniciativa que persigue apoyar las iniciativas gubernamentales y ciudadanas en estas líneas es muy preocupante”, expusieron en su misiva.

Entre las personalidades que mostraron su inconformidad están José Sarukhán Kermes, Exequiel Ezcurra, Gonzalo Halffte, Eduardo López Moreno, Cuauhtémoc León, Enrique Provencio, Gustavo Alanís, Sergio Madrid, así como las escritoras Cristina Pacheco y Mónica Lavín, Silvia Singer, Andrés Roldán, Sebastián Bosch, Alex McCuaig y Jon McNeal.

“Exhortamos a las autoridades a revisar esta decisión, a valorar la inversión de largo plazo en educación, conservación de la naturaleza y cultura ambiental, asegurando el debido ejercicio de los fondos ya aprobados para la consecución del Museo de Ciencias Ambientales”.

Detallaron que el planteamiento académico del museo es el resultado de muchos años de trabajo colegiado en el que se han sumado las capacidades y conocimientos de literalmente cientos de actores sociales y de expertos nacionales e internacionales y ha sido cuidadosamente planeado.

Al respecto, el gobernador reiteró que la propuesta, hecha por parte de 25 diputados, fue apoyada por él debido a que estuvo de acuerdo en que se priorice la construcción del Hospital Civil Oriente en Tonalá, el cual comenzó a ser edificado desde mayo de 2019 y beneficiará a más de medio millón de personas.

“Simplemente digo que el proyecto de este museo es importante, pero hoy es más importante la salud”, dijo.

Niegan trasfondo político

El diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Daniel Robles de León, dijo que la idea para pedir que el dinero se asigne para terminar el Hospital Civil Oriente le surgió tras reiteradas peticiones que le hicieron personas en sus recorridos por el distrito.

“Aclarar que no estamos pidiendo que se le quiten recursos a la Universidad, al contrario, del recurso ya asignado pedimos que se reoriente al tema de salud que es prioritario. Estamos sorprendidos que este tema se quiera politizar, hay que obedecer a los intereses de la gente y no a los intereses de grupos políticos”, expuso.

Augusto Chacón, coordinador de Jalisco Cómo Vamos, organización que encabeza el comité que analiza el ejercicio de la deuda. EL INFORMADOR/Archivo

Chacón destaca transparencia y beneficios de deuda estatal

Luego de que se designara un comité ciudadano para analizar la ejecución de los seis mil 200 millones de pesos adquiridos en mayo de 2020 bajo deuda pública, Augusto Chacón, coordinador de Jalisco Cómo Vamos, organización que encabeza dicho comité, aseguró que se observa transparencia en su gasto.

Dijo que al comité se le hizo llegar la información sobre las obras públicas asignadas bajo esta deuda y que 90% se han llevado a cabo por fallos de licitación pública en conjunto con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, la Secretaría de Desarrollo Rural, la Secretaría de Gestión Integral del Agua y la Secretaría de Cultura.

“Los fallos corresponden a obras reales. Podemos decir que hasta donde nosotros vemos y lo que nos permiten ver, no hay obra fantasma”, refirió.

Además, aseguró que la ejecución de la deuda en obra estatal ha ayudado para que los empleos por obra pública no resultaran tan afectados, pues únicamente tuvo un déficit de alrededor de dos mil bajas el año pasado, según los registros del IMSS.

“A partir de 2018 la participación del Gobierno Federal en dinero para obra pública se redujo a la mitad, quien entró a compensar fue el Gobierno del Estado y una parte tiene que ver con el crédito: si no se crearon más empleos, al menos no se perdieron”, añadió.

En cuanto a la derrama económica, aplaudió que el recurso todavía no haya sido gastado por completo.

Señaló que aunque falta por ejecutar alrededor del 5% de los seis mil 200 millones de pesos, que equivalen a poco más de 300 millones de pesos, estos ya están proyectados, pero todavía no hay licitaciones ni contratos, debido a distintos factores, como que los acuerdos con los municipios aún están en proceso o por la dificultad de la obra, entre otros.

Hasta ahora al menos 121 municipios de Jalisco han sido beneficiados con este recurso, añadió.

Por otra parte, dijo que la Universidad de Guadalajara (UdeG) tiene asignados 320 millones de pesos cuyo destino se desconoce.

Mencionó que le sorprendió la noticia de la reasignación del recurso que se tenía destinado para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales, ya que le parece que “es un gran proyecto”, pero coincidió en que el fondo debe usarse según las necesidades.

