Diputados acuerdan mesas sobre reforma para prohibir terapias de conversión

La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado acordó realizar dos mesas de trabajo para revisar la iniciativa de reforma al Código Penal que plantea castigar la impartición de terapias que busquen modificar la orientación o identidad sexual de una persona.

Luego de recibir a representantes de organizaciones que se oponen a la medida, la diputada priista Mariana Fernández Ramírez, presidenta de la Junta, planteó sostener al menos dos reuniones para escuchar posturas a favor y en contra de la medida. La legisladora, que votó a favor de la reforma en comisiones, argumentó que les faltó escuchar a todas las partes.

"No se está mandando a la congeladora, no nos tiene que dar miedo escuchar a todas las voces y dar el debate. Todas las voces tienen un punto, merecen ser escuchadas. Fue un error legislativo no haber hecho foros o mesas de trabajo a tiempo", argumentó.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro Cabrera, promotor de la reforma, anticipó cambios al dictamen para dejar abierta la posibilidad de que una persona adulta voluntariamente pueda recibir este tipo de terapias.

"La idea es que haya reuniones, foros; se pueda discutir y todos los interesados puedan participar. Hay un acuerdo en que tenga primera lectura, la intermedia y posteriormente la votación, esto podría ser hasta enero", expuso.

Refirió que la sanción aplicaría sólo en los casos en que se obligue a una persona a someterse a la terapia y cuando un menor de edad sufra maltrato físico o psicológico.

Representantes de organizaciones civiles acudieron al Congreso estatal para pedir que se frenara la reforma y organizaran foros para plantear sus argumentos en contra. Anunciaron que este miércoles a las diez de la mañana realizarán una marcha sobre avenida Hidalgo, desde Federalismo; hasta el Congreso para reiterar su rechazo.

LS