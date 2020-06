Diferencias entre Federación y Jalisco dejan a trabajadores sin guarderías

Por la emergencia sanitaria, desde abril Diana dejó de llevar a su hijo de tres años a una guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que hasta la fecha no ha reabierto, pues se rige por el semáforo del Gobierno federal, que aún no da luz verde para que estos centros educativos retomen sus actividades.

Diana está preocupada: no sabe en dónde lo dejará ahora que regrese a su trabajo de manera presencial.

Otra afectada es Yadira, quien tiene a su hija de dos años en una estancia infantil del IMSS.

“Trabajo de las 08:30 a las 17:00 horas. Una tía de mi esposo me la cuida a veces, pero no puede mucho tiempo, así que me tengo que salir a las 13:30 para recogerla o de plano he tenido que faltar”, dijo.

De acuerdo con el Gobierno estatal, en la Entidad hay 853 guarderías que pertenecen al DIF Jalisco, IMSS, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Secretaría de Educación y privados.

Sin embargo, debido a que las políticas de reactivación económica de la Federación y del Estado son distintas (a nivel nacional se marca en semáforo rojo para reabrir la economía y en Jalisco ayer comenzó la reapertura), los padres y madres trabajadores son quienes se quedan sin el servicio del cuidado de sus hijos que les permita retomar sus empleos.

Los únicos sitios que ya están abiertos son los 40 correspondientes al DIF, que ya cuentan con protocolos sanitarios.