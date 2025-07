Diego, el genio jalisciense que rompió récord en la Olimpiada Internacional de Matemáticas

Diego Alejandro Ruelas Gómez, de 14 años y estudiante de la Secundaria 49 en Cocula, hizo historia para México en la Olimpiada Internacional de Matemáticas 2025, celebrada en Singapur. Ningún participante mexicano había alcanzado una puntuación tan alta como la suya. Obtuvo el segundo lugar mundial en su categoría, además de dos medallas de oro y una de plata.

Diego es tímido, de sonrisa discreta y mirada aguda. “Me gustan las matemáticas”, dice con humildad, mientras sus medallas tintinean al moverse y el trofeo del récord nacional permanece a su lado. Recuerda que su gusto por los números comenzó desde el kínder, y que durante la pandemia, en cuarto de primaria, ya estudiaba temas de secundaria. “Mi papá da clases de matemáticas. Yo escuchaba sus clases afuera del cuarto. Así aprendí el Teorema de Pitágoras. Ahí empezó todo”.

Su primer intento en la Liga de Matemáticas de Jalisco fue frustrante: no pasó de la fase de zona. Pero lejos de rendirse, ese tropiezo lo motivó a estudiar por su cuenta. Se volvió autodidacta: resolvía exámenes anteriores, buscaba problemas en internet y veía videos en YouTube. “A veces no entendían mis compañeros y yo les explicaba. A veces también me aburren las clases”, comenta entre risas.

En sexto de primaria obtuvo el segundo lugar estatal en la Liga. Luego vinieron más logros: medallas de oro en la Competencia SMAR, de la Secretaría de Educación Jalisco, y en la Olimpiada de Matemáticas de Escuelas de Singapur y Asia. Este último triunfo lo llevó a la justa internacional.

Estudia cinco horas diarias con apoyo de maestros, compañeros y plataformas en línea. “Las matemáticas son el lenguaje del universo. Es lo que creamos para entender lo que pasa a nuestro alrededor”.

En diciembre viajará a China para otra competencia. Planea mejorar en geometría y continuar preparándose. “Agradezco a mis papás, maestros, amigos y a la Secretaría de Educación Jalisco por apoyarme. Sin ellos no habría ido a Singapur”.

Además de las matemáticas, Diego es atlético: va al gimnasio cinco veces por semana, juega basquetbol y voleibol con amigos, y en sus ratos libres disfruta los videojuegos.

Diego y su familia. El joven apunta alto tras las Olimpiadas de Matemáticas. EL INFORMADOR/H. Figueroa

Diego apunta a la NASA tras Olimpiadas de Matemáticas

Luego de haber alcanzado, y superado, uno de sus sueños, Diego no se detiene y espera aplicar su talento y todos sus conocimientos para seguir preparándose. No descarta estudiar una licenciatura en Matemáticas o en Física, pero su meta más grande es ser ingeniero aeroespacial y trabajar en la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA por sus siglas en inglés).

“Yo quisiera estudiar ya sea una ingeniería, matemáticas o física. De ahí seguir echándole ganas para poder trabajar en una empresa o una institución en la que pueda aportar algo. Pero mi sueño sería (estudiar) Ingeniería Aeroespacial e ir a la NASA. Tal vez”, dice.

Con esa firmeza e ímpetu con la que platea sus sueños, Diego también reconoce que tiene áreas de oportunidad, como Geometría, que requiere mayor memorización de propiedades, lo que se le complica. Además, también plantea objetivos a corto plazo para alcanzar esa meta, a fin de mejorar en su capacidad y pensamiento matemático. En primer lugar, seguir estudiando y realizando ejercicios por su cuenta, así como ayudar a sus compañeros de clase. A su corta edad, en ocasiones el joven es tutor de alumnos de secundaria.

En tanto, emprenderá estudios de inglés, pues fue invitado a formar parte de un grupo de estudiantes que cursarán matemáticas avanzadas en este idioma a partir de enero de 2026. Pero, por lo pronto, menciona, las tres medallas obtenidas y el segundo lugar a nivel mundial en la Olimpiada Internacional de Matemáticas de Singapur (SIMOC por sus siglas en inglés), fueron un primer paso. “Significa mi esfuerzo y también el apoyo de mis maestros, mis papás primeramente, mis entrenadores y también la ayuda de Dios”.

De lograr su objetivo, Diego no sería el primer jalisciense en trabajar en la NASA. Katya Echazarreta González, nacida en Guadalajara en 1996, trabajó como becaria en la agencia estadounidense mientras estudiaba en la Universidad de California. La tapatía participó en cinco misiones antes de viajar al espacio y convertirse en la primera mujer mexicana en lograrlo. Al igual que el joven de 14 años, Katya destacó en matemáticas, que le valió para ganarse una beca en dicha institución y continuar con sus estudios de posgrado en ingeniería eléctrica y computacional en la Universidad Johns Hopkins, también en Estados Unidos.

EL APOYO DE SUS PADRES FUE CLAVE

Supera las expectativas

Diego partió a la Olimpiada Internacional de Matemáticas en Singapur con el objetivo de traer una medalla de plata, pero el papel del joven superó todas las expectativas: dos oros y el trofeo que lo avala como segundo lugar a nivel mundial en su categoría, el primero en la historia de las participaciones de México en la competencia.



Por ello, para su mamá, Rosalina Gómez Santana, su hijo es un ganador absoluto, y la emoción y la felicidad se desbordaban de su rostro al platicar sobre su primogénito.

Desde que el joven mostró talento para las matemáticas, sus padres lo apoyaron en todo lo que pudieron. Ella es profesora de Formación Cívica y Ética y esposo es maestro de Educación Física y de Matemáticas en Acatlán de Juárez. Pero cuando lo dejó ir a Singapur solo, aunque era una gran oportunidad, la preocupación no la abandono.

“Sí, estábamos con la preocupación porque es un menor de edad y se fue al otro lado del mundo. Al ver que es uno de sus sueños, que le echó tantas ganas, que se esforzó y que le estaban dando la oportunidad, que tuvo el apoyo de la Secretaría de Educación de Jalisco, que le pagaron todo, pues dejamos a un lado los miedos y dejarlo volar, no nada más en avión, sino también para alcanzar sus sueños”, mencionó.