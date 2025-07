Clausuran establecimientos por incumplimientos ambientales

La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) aplicó 11 clausuras parciales temporales a establecimientos que presentaban diversas irregularidades tras operativos de inspección y vigilancia.

Las inspecciones se realizaron del 1 al 18 de julio, en distintos puntos del estado. De las clausuras, dos corresponden a materia de atmósfera, cuatro a manejo inadecuado de residuos y cinco a la falta de Autorización de Impacto Ambiental.

Entre ellas, se clausuró un centro de acopio de residuos, ubicado en la colonia Talpita, de Tuxpan, al detectarse que el establecimiento carecía de la autorización correspondiente como centro de acopio de residuos de manejo especial, que emite la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet).

Tampoco no contaba con bitácora de registro, no realizaba la separación adecuada de residuos y no presentó comprobantes que acrediten su disposición final.

En San Martín Hidalgo se realizó la clausura total temporal de una empresa dedicada a la extracción y aprovechamiento de material geológico, ya que la empresa no contaba con la Autorización de Impacto Ambiental y había omisiones en el control de emisiones a la atmósfera por fuentes fijas.

Una clausura parcial temporal hecha por la Proepa fue de un centro de acopio de residuos en Zapopan, al confirmar que operaba sin la autorización correspondiente de Semadet.

En total y con corte hasta el pasado 25 de julio, la Proepa tenía un registro de 78 clausuras similares en el estado.

