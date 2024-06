Ian Emmanuel González Santos es oriundo de Puerto Vallarta y, tras estudiar una licenciatura y una maestría en la Universidad de Guadalajara, ahora cursa un doctorado en Biología Molecular y Genética en Estados Unidos. Lo sorprendente es que tiene 14 años de edad.

Con una rutina completa que combina entre estudios, deportes y pasatiempos, Ian tiene definidas sus metas: tener artículos publicados a nivel internacional, curar enfermedades, obtener la Medalla Belisario Domínguez y, la principal, ganar un Premio Nobel, el mayor de todos los reconocimientos de la ciencia a nivel mundial.

“Me veo en el futuro con varios artículos publicados, aportando a la humanidad. También con algunas medallas: pienso en una medalla Belisario Domínguez (el máximo reconocimiento que se otorga a un mexicano a través del Senado) y hasta un Premio Nobel. Es lo que siempre he soñado, entonces voy a luchar muy duro por eso”.

Sólo tres mexicanos han logrado obtener un Nobel: Alfonso García Robles (1982), Octavio Paz (1990) y Mario Molina (1995). Ian quiere ser el cuarto.

El adolescente cuenta cómo se siente ahora que está estudiando un doctorado. “Estoy muy feliz, satisfecho, de verdad es una emoción que es difícil de explicar”. Es admirador del futbolista Cristiano Ronaldo. Ve en la disciplina, la dedicación y el esfuerzo, las formas indispensables para que las personas puedan obtener sus objetivos. No hay imposibles.

Niño prodigio. Ian tiene 14 años de edad y estudia actualmente un doctorado en Biología Molecular y Genética. ESPECIAL

“Para mi, la disciplina es lo más importante, lo que te hace crecer

El adolescente Ian González estudia un doctorado y uno de sus sueños es ayudar a la gente curando las enfermedades.

Cursó una maestría en Biología Molecular y Genética a la par de su Licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo en CUCEI, siendo el egresado más joven de la historia de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Además, se declara como un admirador de Cristiano Ronaldo, el futbolista portugués ganador de múltiples títulos a nivel de clubes y selección nacional, además de haber sido elegido como el mejor jugador del mundo en cinco ocasiones y es el actual máximo goleador en la historia del futbol profesional en el planeta. Y quiere que gane la Copa Mundial de 2026. ¿Por qué? Ve en su disciplina y mentalidad un ejemplo a seguir.

—¿Quién es tu inspiración?

—Mi ídolo, mi inspiración es Cristiano Ronaldo. Es por la disciplina que él tiene, que es una de las personas con mejor mentalidad. También es un ejemplo asequible porque es una persona saludable, está construyendo una vida, es una persona increíble en todos los aspectos.

—¿Viste que se tomó una foto con un muchacho, un niño, en un partido?

—Sí, siempre Cristiano mantiene los pies en la tierra, es algo que admiro mucho de él.

—¿Cómo quién quieres ser de adulto?

— También me gustaría ser como Cristiano Ronaldo, porque es alguien increíble en todos los aspectos, que se ha mantenido en la cima por muchos años. Es una persona muy saludable, una persona humilde, una persona disciplinada, me gustaría ser como él.

—¿Cómo puede alcanzar una persona lo que tú has logrado?

—La disciplina es una de las cosas más importantes, por no decir la más importante, porque aunque tengas talento, la disciplina es lo que explota ese talento, es lo que te hace crecer. Para mí, la disciplina, el esfuerzo, la dedicación… es lo más importante. Si quieres algo, la disciplina es lo que te va a llevar a conseguirlo.

—¿Cómo es un día normal para ti? ¿Qué haces desde que te levantas?

—Pues a veces mi entrenamiento es por la tarde, a veces por la mañana. Generalmente cuando es por la mañana, me levanto un tipo 5:30, desayuno, preparo mis cosas. Mi entrenamiento, por lo general es a las 7, de ahí dura unas cuatro horas, más o menos. Regreso a mi casa, me baño, hago mis actividades escolares. También por la tarde tomo algunas clases con la Universidad de Oxford para pulir mi inglés. Me duermo como a las 10:30.

—Ya que termines tu doctorado, ¿en qué te quieres enfocar?

—El conocimiento es infinito. Entonces, a mí me gustaría seguir con un postdoctorado. Y siempre lo he dicho, me apasiona la ciencia. Y he querido aportar algo a la humanidad desde hace mucho tiempo. Entonces, a mí me apasiona más la investigación. Y mis investigaciones serían sobre la manipulación genética. Pero teniendo en cuenta que yo voy a seguir disfrutando mi vida viviendo en este país.

—¿Has tenido complicaciones al momento de tomar tus clases?

—Lo que pasa es que los adultos no son tan empáticos con los cambios. Por ejemplo, cuando yo entré a la universidad, ellos no creían que yo pudiera ingresar. Entonces, me hicieron una vida imposible. Pero yo siempre me enfoqué en que de verdad quería cumplir mi sueño. Y así ya lo terminé y miro para adelante.

—¿Qué le pedirías al próximo gobernador de Jalisco y a la próxima Presidenta de México?

—Que sean más abiertos con cuestión de estos casos como yo. Quiero que tengan esa apertura con nosotros. Mi caso fue algo que va a abrir camino a futuras generaciones. Tal vez yo no tuve tantas oportunidades académicas para crear mi caso, pero espero que los años que sigan puedan lograr muchas más cosas, con el apoyo de las autoridades.