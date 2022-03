Día del Riñón: Pacientes renales se manifiestan el Congreso de Jalisco: "no hay nada que celebrar"

En el Día Mundial del riñón, pacientes renales se manifestaron frente al Congreso de Jalisco para pedir que avance la Ley de Vida, con la cual todos los que expresen ser donadores al morir lo hagan sin que intervengan terceros, así como medicamentos y hemodiálisis.

EL INFORMADOR / A. Camacho

“Somos pacientes que necesitamos órganos, se están perdiendo vidas y hoy que es día del riñón no hay nada que celebrar en Jalisco. Somos el (estado) número uno en insuficiencia renal. Uno de cada 10 jaliscienses tenemos insuficiencia, pero además no hay medicamentos, no hay hemodiálisis, no estamos en ninguna agenda pública”, expresó Milagros Pérez, de Asociaciones Renales Unidas.

Resaltó que pese a la cantidad de pacientes en Jalisco, son una comunidad olvidada; afirmó que aunque no hay un censo, son alrededor de 17 mil pacientes.

Sobre la iniciativa, señaló que parece que van avanzando en el Congreso, pues más diputadas se han acercado.

“Es una lucha que Iniciamos y no vamos a parar hasta que se apruebe y todos los jaliscienses tengan atención y su trasplante”

Añadió que la falta de tratamiento y medicamentos se registra desde antes de la pandemia por la falta de atención de los gobiernos federal y estatal, a nivel nacional, por lo que está manifestación se realiza en todo el país.

“Tenemos aquí a una compañera que tiene dos meses con rechazo y en Centro Médico sólo dicen 'ven mañana' y el mañana no va a llegar”, señaló.

Recordó que en campaña les prometieron la ley: “somos una comunidad grande para que no nos tengan en cuenta y nos dejan morir”.

Por su parte Enrique Velázquez, diputado de Hagamos, afirmó que ya tiene avances con otros legisladores que ven bien la iniciativa que impulsa su partido y que le pidieron una semana más para hacer un análisis, lo discutan y voten.

“Había una total indiferencia del tema, mucha desinformación y mitos que han hecho mucho daño. Poco a poco con las discusiones y manifestaciones hemos ido quitando ese miedo”, dijo, quien además informó que se necesitan 20 votos y actualmente tienen al menos 17 para aprobar la ley.

GC