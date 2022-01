Día de la Enfermera: Explosiones del 22 de abril y pandemia marcan trayectoria de Emilia

Con 31 años de trayectoria en el área de la salud, Emilia López Moya festeja el Día de la Enfermera en México. Su labor ha sido ardua, pues en toda su época de servicio lo que más la ha marcado son las explosiones del 22 de abril de 1992 y la pandemia por el COVID-19; comparte que aún no se retirará.

López Moya actualmente trabaja en la Cruz Verde doctor Francisco Ruiz Sánchez, en la colonia Lomas del paradero. En las explosiones del 22 de abril le tocó salir a asistir lesionados en el antiguo barrio de Analco.

"Me han marcado muchas cosas, también fui paramédico cuando me tocó lo de las explosiones me tocó luchar y salir adelante con lo que teníamos, muy poco, para tratar a todos los heridos, cuidarlos y de alguna manera escucharlos por todo el sufrimiento, perdidas que tuvieron. Ahora con la pandemia es diferente, los cambios con la tecnología con todos los avances en medicina, todos aquellos compañeros que son recién egresados tienen que estar con lo empírico como a nosotros nos enseñaron, ahora tienes un oxímetro, antes no lo contabas, ahora hay un monitor, en el pasado no teníamos monitores tan sofisticados. El equipo marca la diferencia, ahora no saben salir sin tecnología", comentó Emilia.

La trabajadora de la salud resaltó que aún siguen con el reto de incremento de casos de COVID-19 por las diferentes variantes, entre ellas la ómicron, y aseguró que sólo queda seguir en pie de guerra y capacitarse, esperando que la sociedad tome en serio las medidas de restricción, ya que también ha sufrido bajas de compañeros por el COVID.

"La pandemia que ya vamos para tres años y nos sigue dejando retos para seguir nosotros en formación porque esto sigue igual, la pandemia sigue creciendo y sigue creciendo la formación y enseñanza para todo el personal de salud en general, tenemos que estar preparados. Comenzamos el año y tenemos que seguir saliendo con lo que podemos porque sí hay muchas bajas en material, en equipo, de compañeros, muchos también que ya se fueron por esta pandemia", dijo.

Emilia transmitió su vocación como enfermera a su hijo Ángel López Moya, de 17 años, quien actualmente cursa esa carrera.

"Es muy noble la carrera, compensada luego de que alguien te da gracias después de haberlo atendido. Te llena espiritualmente"

"Tengo un hijo y como buen ejemplo también su formación va para enfermería, y él quiere realizar la carrera de medicina. Va enfocado al área de la salud, me satisface mucho el saber eso, a pesar de que dejé casi todo, sí sacrifique familia, pero mi hijo tiene ese ejemplo y va por buen camino. Él sentía la necesidad de ayudar a la gente", acotó.

Emilia y su hijo Ángel López Moya, de 17 años. ESPECIAL /

En la Cruz Verde Delgadillo Araujo, el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, homenajeó a enfermeras que cumplen con más de 30 años de servicio, entre ellas Lorena Palacios, quien ya está en proceso para retirarse.

GC