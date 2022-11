Familiares de víctimas de feminicidio, así como mujeres víctimas de desapariciones forzadas acusaron impunidad por parte de la Fiscalía de Jalisco así como complicidad por parte del Gobierno del Estado ante la falta de justicia en la resolución de sus casos, en algunos casos con más de 10 años de antigüedad y sin un responsable tras las rejas.

En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, madres de asesinadas y desaparecidas se reunieron en torno al antimonumenta de Plaza de Armas en el Centro Histórico de Guadalajara para visibilizar la violencia de género que impera en Jalisco y su nula atención por parte de las autoridades.

En conjunto con miembros el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), los familiares de las víctimas colocaron velas y mantas con el rostro de sus muertas, además de que emitieron un posicionamiento en torno a las carencias en la procuración de justicia.

Alejandra Cartagena, representante de CLADEM, aseguró que tan sólo en lo que va de este año 394 mujeres han sido asesinadas en el Estado, mientras que sólo 28 de estos casos han sido clasificados como feminicidio e investigados con perspectiva de género.“

Tenemos estas instituciones que simulan que ayudan a las familias, pues si bien se ha avanzado en la materia, la realidad es que a cinco años de la doble alerta de género en Jalisco, la violencia de género va en aumento y las políticas públicas no han sido suficientes ni para prevenir, atender, sancionar y mucho menos erradicar la violencia contra las mujeres”, manifestó.

Víctimas

La activista agregó que el fenómeno de la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes también va en aumento, con mil 986 mujeres desaparecidas en lo que va de 2022, de las cuales el 25 por ciento (513) eran menores de edad. Mientras que el grueso de las desaparecidas rondaba los 15 y 17 años de edad.

La búsqueda de justicia que no acaba

Carolina Díaz era una joven de 20 años que trabajaba en una cafetería al oriente de Guadalajara, el 11 de diciembre de 2016 aceptó pasar a la casa de uno de sus amigos de la zona para tomar un trago, sin imaginar que el hombre la drogaría con una sustancia que le daría la muerte al broncoaspirar por intoxicación.

Desde hace casi seis años su madre exige justicia. María Díaz ha pasado días y noches dentro de la Fiscalía General de Jalisco, todos ellos en vano, reconoció, pues a la fecha no hay detenidos, presuntos culpables, ni carpeta de investigación, desde la dependencia encargada de investigar se le solicitó desde hace algunos años ya que firmará la acta defunción de Carolina como muerte natural y dejará pasar su asesinato.

“No hay nada, ni un avance, a mi hija nunca le buscaron justicia, se les hizo más fácil decir que se murió solita, antes que meter a la cárcel a quien la mató. Yo llevó años peleando por justicia y no sé si va a llegar, pero me junto con otras madres, veo sus casos, que algunas veces se resuelven y me da fuerza, ganas de seguir por mi Carito”, expresó.

La mujer se dijo agotada y revictimizada, pero no derrotada. “Mientras yo siga viva voy a continuar buscando justicia para mi hija y en todas las marchas me van a ver y con todos voy a intentar hablar, porque ya me lo quitaron todo, no les voy a regalar mi silencio”.