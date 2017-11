Detienen a jefe de Unidad Canina de Fiscalía

Este lunes elementos de la Policía Investigadora de la Fiscalía General cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del elemento encargado de la Unidad Canina Especializada de la Comisaría de Seguridad Pública, confirmó el fiscal, Eduardo Almaguer.

"Se ejecutó una orden de aprehensión que había girado un juez por un delito de abuso de autoridad, de la misma manera se está investigando su vinculación a otros ilícitos".

El delito que da origen a esta aprehensión deriva de la queja 6318/2016/VI, interpuesta el 3 de mayo del año pasado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.

Los señalamientos son contra Gabriel Octavio N, quien se desempeñaba como jefe de la Unidad Canina. La mujer que interpuso la queja señaló en el documento que ella resultó embarazada a inicios de marzo de 2016, momento en el que su función era la de redactora. "Desde esa fecha mi superior jerárquico emprendió en mi contra una campaña de hostigamiento y acoso laboral", manifestó en su queja.

El 17 de abril de 2016, la mujer informó a Gabriel Octavio N que se sentía mal por problemas con el embarazo que le podían causar un aborto. "En lugar de apoyarme me dijo que hasta él a veces se sentía mareado y me mandó a patrullar 24 horas diarias por 24 de descanso, por espacio de una semana, cargando en mi cuerpo un equipo (chaleco, arma larga, placas, cargadores, cartuchos, arma corta, fornitura, etcétera) que pesa como 15 kilogramos".

Así, a las 04:00 horas del 28 de abril de 2016, estando en servicio, sintió un fuerte dolor pélvico uterino seguido de una hemorragia, por lo que fue trasladada al Seguro Social. "Me revisaron y me dijeron que ya había perdido el producto de mi embarazo con casi nueve semanas de edad. Los médicos del IMSS me dijeron que la perdida de mi bebé pudo haber sido porque me pusieron a trabajar turnos pesados con equipo que no debía cargar (...), hechos que no le importaron al funcionario de quien me quejo".

La queja, fortalecida con testimonios de compañeros que avalan los dichos de la mujer, dio por resultado una recomendación dirigida al comisionado de Seguridad, Raúl Alejandro Velázquez Ruiz, el pasado 5 de abril de este año. Fue que se integró una carpeta de investigación donde se reunieron los elementos para que un juez ordenara una orden de aprehensión, cumplimentada este lunes.

El fiscal insistió en que buscarán fincar responsabilidades contra los malos funcionarios. "Lo que dijimos desde un principio, tenemos una cero tolerancia a quien se desvía de su ejercicio y de la legitimidad del ejercicio de la ley".