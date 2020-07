Detienen a directivo de empresa gestora de préstamos por fraude

Señalado por realizar presuntamente trámites fraudulentos de gestoría para el otorgamiento de créditos, elementos de la Fiscalía de Estado detuvieron la tarde de este miércoles a José Luis “N”, identificado como directivo de la financiera Broker de Occidente y/o Broken de Occidente y/o Brokers Abs y/o Broken y/o Leasing Brokers.

La empresa financiera, con direcciones en Chapultepec y avenida Vallarta, en la colonia Ladrón de Guevara, supuestamente realizaba gestorías y otorgamiento de créditos en Guadalajara sin que éstos se concretaran.

“Según las investigaciones realizadas por el agente del Ministerio Público de la Dirección General de Delitos Patrimoniales y Financieros, este sujeto realizaba funciones directivas y valiéndose de terceras personas engañaba a sus víctimas haciéndoles creer que podrían acceder a préstamos monetarios”.

�� #Boletín | Fiscalía Estatal captura a directivo de financiera relacionado con diversos fraudes pic.twitter.com/zxu7YEKOgJ — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) July 16, 2020

No obstante, para realizar los trámites solicitaba dinero a sus víctimas; y si no contaban con éste, les solicitaba bienes, como vehículos. “A pesar de que las víctimas hacían los pagos no realizaban la gestión, por lo que no entregaban los créditos”.

Varias de sus víctimas acudieron a denunciar ante la Fiscalía del Estado, quienes iniciaron una carpeta de investigación. Al encontrar las pruebas suficientes, solicitaron una orden de aprehensión ante un juez, quien la otorgó para cumplimentarla este miércoles.

“La Fiscalía del Estado invita a las personas que fueron víctima de esta empresa y quienes identifiquen a este sujeto a presentar su denuncia en la calle 14, en la zona Industrial, en Guadalajara”, refirió la dependencia en un comunicado.

