Detenciones y tensa calma, en segunda manifestación por Giovanni en el Palacio de Gobierno

Un día después de la jornada violenta en el Palacio de Gobierno, una convocatoria para una nueva concentración en Plaza Liberación se convirtió en una silenciosa reunión de paseantes casuales del Centro de Guadalajara que solo fue interrumpida por el arresto de unos cinco jóvenes, incluyendo al menos una mujer y un menor de edad.

Este viernes también se registran detenciones de manifestantes de #JusticiaParaGiovanni en el Centro tapatío (Video: C. Lemus).



El momento más tenso de la jornada se vivió alrededor de las 19:00 horas, cuando según testimonios de los presentes, los agentes municipales detuvieron a un grupo de jóvenes que supuestamente habrían intentado hacer más pintas.

El hermano de uno de los detenidos fue uno de los que permanecía justo frente a la puerta principal de Palacio, ahí buscaba diálogo para conocer el estatus de Axel Ulises Hinojosa, de 16 años.

Según su testimonio, pasaban por el lugar cuando hacían otras detenciones cuando los policías lo sometieron a golpes para detenerlo: "Al momento de corretear a uno que estaba gritando aquí, él se quedó en shock, se queda parado, los policías lo detenienen y los policías lo empiezan a patear en el suelo".

"Me dicen que van a checar cámaras, que lo van a llevar a la 14 (instalaciones de la Fiscalía de Jalisco) y en caso de que no haya participado, lo van a soltar... No creo que lo suelten, la verdad", narra el joven.

Después de estos hechos, por un lapso de más de una hora, reinó una tensa calma en Plaza de Armas. En la fachada del Palacio de Gobierno aún se observan los efectos de la violencia que tuvo lugar aquí el jueves.

Por instantes, los gritos de "¡Justicia!" y "¡Vivos los queremos!" rompían el silencio; además de expresiones directas a los agentes policiacos que resguardaban el frente de la sede del Gobierno de Jalisco.

La congregación se había citado a las 17:00 horas, sin embargo una parte de los asistentes decidió ir a hacer presencia en las instalaciones de la Fiscalía de Jalisco donde también había otra convocatoria.

En la víspera, la primera movilización en exigencia de justicia por la muerte de Giovanni López a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos dejó destrozos en Palacio de Gobierno y casi una treintena de detenidos.

El próximo domingo 7 de junio, está convocada una nueva manifestación pero ahora en la plaza municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, a unos 30 kilómetros de Guadalajara, lugar donde ocurrió la detención de Giovanni López hace más de un mes.

