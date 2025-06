Sociales: Noche Bohemia, reencuentro de generaciones del ASFG

The American School Foundation of Guadalajara realizó el evento ASFG Alumni Bohemian Night, un emotivo reencuentro entre ex alumnos de distintas generaciones desde los años 90’s hasta los recién egresados que solían celebrar la “Noche Bohemia” durante su etapa en high school.

Julieta Hawa, Tanya Mora, Karla Villaseñor e Isabel Campos. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

La velada con ambiente íntimo y nostálgico al aire libre con presentaciones acústicas y momentos para reconectar entre amigos, fue organizado en conjunto con la ASFG Alumni Association, ya que Annelisse Ellerbrock (Generación 2003) se encargó de coordinar a los egresados artistas y organizar el programa musical.

Diego Soberanes, Annelisse Ellerbrock y Pepe Sandoval. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Carlos Albarrán y Lorena Navarro (ambos de la generación 2009) fueron el enlace con los anfitriones del lugar, los hermanos Juano y Karina Amutio, propietarios de La Tasca de Juano. Como invitados especiales estuvieron presentes los profesores de música Pepe Sandoval y Diego Soberanes, éste último se jubilará al finalizar el ciclo escolar después de más de 40 años de servicio.

Fernando Contreras y María Palomar. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

El encuentro comenzó con un concierto, en el intermedio los anfitriones dieron la bienvenida a la comunidad de egresados, y para finalizar se abrió un espacio de micrófono abierto, en el que talentos espontáneos sorprendieron con sus interpretaciones.

ASFG Alumni Bohemian Night. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Los asistentes degustaron platillos a la carta, paquetes especiales hechos para la ocasión, paella, gambas bravas y selección de bocatas que se acompañaron con sangría tradicional, vinos de la casa, cervezas artesanales y cocteles preparados para el evento.

Karina Amutio y Juano Amutio. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Los instantes más emotivos de la noche fueron cuando los asistentes, antes de cada presentación, dedicaron palabras de agradecimiento a su alma mater, sus maestros de música y a la comunidad que los ha apoyado a lo largo de los años.

Gibran Julián y Marta Ro. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Evento: ASFG Alumni Bohemian Night. Lugar: La Tasca de Juano. Fecha: 29 de mayo de 2025. Invitados: 100.

CP