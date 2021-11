Con la finalidad de concientizar a la ciudadanía sobre la problemática que existe en Jalisco respecto a las desapariciones, así como para difundir las imágenes de sus familiares a quienes buscan, el colectivo Luz de Esperanza salió esta mañana a pegar las fichas de búsqueda de sus seres queridos.

Las y los integrantes del colectivo se reunieron desde las 9:00 horas en el Parque Metropolitano, en Zapopan, donde dialogaron con distintas familias en busca de sus seres queridos para orientarlas sobre los procesos a seguir con las autoridades para su búsqueda.

EL INFORMADOR / R. Bobadilla

A las 10:00 horas partieron por la avenida Ludwig Van Beethoven y colocaron sobre los postes distintas fichas de búsqueda y fotografías de sus seres queridos, mientras los peatones y ciclistas a su paso se acercaban a observar qué era lo que pegaban.

"Nos gustaría que la gente se sumara a nuestro apoyo aunque no tengan una persona desaparecida, que no esperen a que tengan este problema para visibilizarlo"

“Queremos que no se queden solo en números, ya que las autoridades no hacen nada, que no tenemos apoyos, y hemos decidido por nuestra cuenta hacer estas pegas para que la gente se concientice un poquito y que vean lo que está sucediendo, para que se pongan todos en alerta, que a nadie le suceda esto. Ojalá que paren todas estas desapariciones, pero nos gustaría que la gente se sumara a nuestro apoyo aunque no tengan una persona desaparecida, que no esperen a que tengan este problema para visibilizarlo”, expresó Liliana Meza, integrante e impulsora del colectivo.

Las imágenes colocadas no fueron solo de las personas a quienes buscan los integrantes de “Luz de Esperanza”, sino también de otros colectivos quienes les enviaron sus fichas para sumarlos a esta movilización, ya que no todos pueden acudir cada domingo, sino que se organizan para ir algunos un día y otros, otro día. “No hacemos diferencias, nosotros creemos que todos estamos en una misma fuerza, que todos somos uno”, añadió Liliana.

Esta no es la primera ocasión que llevan a cabo esta actividad. El domingo pasado lo hicieron también en el Parque Revolución y anteriormente lo habían hecho en la avenida Américas, y de acuerdo con Liliana, se busca hacerlo cada domingo en distintas zonas de la Ciudad.

Sin embargo, las y los integrantes del colectivo denunciaron que sus fichas han sido retiradas por el Ayuntamiento y que incluso recibieron un “aviso” en el cual se les hacía saber que podrían recibir una multa económica de seguir pegando más fichas en los postes, pues el Reglamento de Anuncios para el Municipio de Guadalajara prohíbe pegar “publicidad” en ellos.

“Nos dicen que no se ve bonito, pero imagínense, si no se ve bonito, cómo se siente vivirlo. Queremos que se pongan un poco en nuestros zapatos, no se puede esconder esta realidad, lo que Jalisco está viviendo”, agregó Liliana Meza.

“Luz de Esperanza” brinda ayuda legal a familias en busca de sus seres queridos

El colectivo Luz de Esperanza surgió hace aproximadamente dos meses, como un espacio para brindar asesoría jurídica a las familias que buscan a sus desaparecidos.

Sus impulsores son Liliana Meza, quien busca a su hijo Carlos Maximiliano Romero desaparecido el 22 de octubre de 2020 en La Tuzanía, Zapopan, y Héctor Flores, padre de Héctor Daniel Flores, a quien hombres armados, que dijeron ser de la Fiscalía Estatal, lo sacaron de su domicilio ubicado en la colonia Arcos Vallarta, en Guadalajara, en mayo de este año.

Hasta el momento, relató Liliana, suman alrededor de 30 familias las que se han unido, aunque toda persona que requiera el apoyo puede comunicarse con ellos a través de sus redes sociales, sin importar si pertenecen a algún otro colectivo, pues, aseguró, mientras más se apoyen unos a otros más sencillo será exigir a las autoridades que se coordinen y trabajen para encontrar a todos aquellos a quienes buscan.

Con “Luz de Esperanza” suman entre 15 y 17 colectivos de familias en busca de sus seres queridos, de acuerdo con lo documentado por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), quien ha acompañado a estos colectivos en su lucha contra la falta de coordinación entre las autoridades involucradas en la localización de las personas desaparecidas o no localizadas.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas (RNPDNO), tan solo en Jalisco hay 14 mil 873 personas de quienes se desconoce su paradero, ubicándose como el Estado del País con más personas desaparecidas y pendientes de localizar.

GC