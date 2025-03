Aunque este martes el Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, confirmó que atrajo oficialmente las investigaciones en torno al Rancho Izaguirre de Teuchitlán, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, afirmó que esto no significa haber terminado el trabajo que se sigue al respecto desde la Entidad, sino que se mantiene la coordinación y colaboración con las autoridades federales.

"Sería muy fácil para algunos, por ejemplo, decir que esto no sucedió en nuestros tiempos, ni de la doctora Sheinbaum, ni del mío. Pero los dos estamos afrontando una problemática para nosotros. Desde el principio lo dije: aquí nadie se lava las manos. También sería muy fácil decir que el Gobierno de la República atrajo distintas investigaciones, y que el Gobierno del Estado nada tendría que ver. Pues no. El Gobierno del Estado de Jalisco mantendrá las carpetas de investigación abiertas para aquí. Aquí no hay carpetazos. En Jalisco vamos a seguir investigando y colaborando con el Gobierno federal y la Fiscalía General de la República. En Jalisco ningún carpetazo", dijo en su intervención durante el informe de actividades ofrecido por el rector, Ricardo Villanueva.

Te recomendamos: Ricardo Villanueva se despide con su último informe como rector de la UdeG

Afirmó, no se puede dejar pasar el problema, sino que, para solucionarlo, debe reconocerse. "Lo he dicho siempre, la principal tragedia que vive este país es la desaparición de personas. No hay estado ni región del País, no hay ningún partido político, no hay nadie, ningún gobierno, que escape de esta tragedia. He estado las últimas semanas con toda mi capacidad. He estado en un trabajo coordinado con el propio Gobierno Federal. Y he encontrado en la presidenta de la República, de la doctora Claudia Sheinbaum, una persona completamente comprometida con la verdad, comprometida con México, y comprometida; una presidenta que ha demostrado su talante, una mujer brillante y directa", aseguró Lemus Navarro.

Dijo, confía en el trabajo que se sigue desde el Gobierno Federal, por lo cual esperarán los resultados al respecto de la operación del rancho. "La presidenta ha dicho, no hay que adelantar vísperas, esto no tendrá tintes político partidistas y se llegará a la verdad", destacó el gobernador.

Además, aseveró que continuará en comunicación y escucha con las familias que buscan, por lo que mantendrá las reuniones mensuales que sostiene con colectivos de búsqueda, como lo ha hecho desde el inicio de su administración.

"También hemos coincidido en algo fundamental: las víctimas lo importante son las víctimas. Las madres, los colectivos, las familias, merecen de nuestro respeto, de nuestra empatía, de un trato digno, de apertura, y de transparencia. Por ello, voy a seguir reuniéndome como lo he dicho, también con las madres buscadoras, con los colectivos, con todos los familiares que sufren de este terrible fenómeno que vive nuestro país y nuestro Estado", manifestó.

Lee también: Detienen a cuarta implicada por el caso del call center de Medrano

En su intervención, el mandatario estatal hizo un llamado a la Universidad de Guadalajara, a su comunidad educativa, y a la sociedad en general, para La Universidad de Guadalajara es educación, es pensamiento, es trabajo comprometido. Y por ello, el día de hoy, convoco a la propia Universidad de Guadalajara, y por supuesto, a la sociedad en general, a un trabajo conjunto, comprometido con Jalisco, para erradicar estas violencias.

"Tenemos que hablar de muchos temas. Hoy tenemos que hablar de moral, de solidaridad, de familia, de valores, para formar una ciudadanía mucho más comprometida con el cambio", dijo.

"Pensemos. ¿Hemos ya tocado fondo? Yo esperaría que sí. Y que a partir de este momento, con un trabajo comprometido entre la sociedad y el gobierno, encontremos no solamente pagar una deuda histórica, sino erradicar para el futuro la desaparición en Jalisco y esperando en todo México", añadió.

En este sentido, se comprometió también con la rectora electa, Karla Planter, para seguir trabajando en conjunto, "y así poder poner a las víctimas y a la desaparición al centro de nuestras decisiones", finalizó al respecto del tema.

NA