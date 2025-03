Ricardo Villanueva se despide con su último informe como rector de la UdeG

Este miércoles Ricardo Villanueva rindió su último informe como rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG). En su discurso, hizo un recuento de los momentos que marcaron su gestión, desde la pandemia de COVID-19 hasta las movilizaciones en defensa de la autonomía universitaria.

"Me cuesta trabajo elegir un solo momento para recordar, así que he decidido guardarlos todos. Espero que mi memoria me permita conservar, por muchos años, cada instante y cada emoción que vivimos juntos", expresó.

En estos seis años, dijo, la Universidad de Guadalajara experimentó un crecimiento significativo en infraestructura y matrícula. Durante su administración se realizaron dos mil 535 obras en distintos planteles, se construyeron 508 aulas nuevas y se levantaron 178 muros perimetrales. "Hoy, todas las escuelas de la UdeG tienen aulas renovadas y no hay una sola sin muro perimetral", destacó.

Uno de los avances más importantes fue la ampliación de la matrícula en todos los niveles educativos, pasando de 287 mil a 339 mil estudiantes. "En solo seis años, abrimos 51 mil 748 nuevos espacios. Ninguna otra universidad en México creció tanto como la UdeG en este periodo", afirmó.

El crecimiento de la Red Universitaria también fue clave en su gestión, con la apertura y consolidación de cuatro nuevos centros universitarios: CUChapala, CUTlajomulco, CUTlaquepaque y la renovación del CUGuadalajara. Además, por primera vez en la historia, la UdeG logró admitir al 100% de aspirantes al nivel medio superior, gracias a la creación de seis nuevas preparatorias.

Otro de los logros que Villanueva Lomelí resaltó fue la obtención de un presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara. Gracias a una reforma aprobada por el Congreso de Jalisco, el 5% del Presupuesto de Egresos del Estado será destinado cada año a la UdeG, además de un 0.3% adicional para infraestructura en sus campus regionales.

En el mismo, no perdió la oportunidad de dar un agradecimiento póstumo al licenciado Raúl Padilla, por haber sido su mentor, pero también por haber sido una mente brillante que en todo momento impulsó el crecimiento de la casa de estudios.

Con este informe, el rector cerró un ciclo de seis años en los que la universidad creció, se fortaleció y aseguró un presupuesto que le permitirá seguir avanzando en el futuro.

PUEDES LEER: Guadalajara entrega nuevas calandrias eléctricas para impulsar el turismo del Centro Histórico

"No ha sido fácil y nadie nos creía, pero llegamos hasta el último día. Y hubo propuestas, hubo iniciativas, pero nunca iba a dejar el trabajo más bonito del mundo, ni a esta manada, ni a un solo día. Desde los 17 años este era el sueño profesional de mi vida, y no cambio un día de rector por tres o seis años de ningún otro cargo. Y aquí estamos, querida manada. Gracias, gracias, gracias querida manada. De corazón, gracias", dijo el rector al finalizar la presentación de su último informe, ofrecido en el Auditorio Telmex, en compañía de figuras como la rectora electa, Karla Planter; el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus; la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, Mónica Magañana; la presidenta de la Federación Universitaria (FEU), Zoe García, entre otros.

YC