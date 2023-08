Familiares de los cinco jóvenes desaparecidos el viernes en Lagos de Moreno se reunieron con personal de la Fiscalía estatal para conocer avances en las indagatorias. Al cierre de la edición, autoridades confirmaron que no han sido localizados.

La divulgación de imágenes en redes sociales donde aparecen cinco jóvenes privados de la libertad y que se presume son los desaparecidos ya fue de conocimiento de los familiares.

"Ya lo vieron allá afuera, la neta yo no he visto, pero acá nos han enseñado cosas. Yo sólo he visto la fotografía, no quiero ver más cosas. Lo que sí sé es que hemos venido para acá a 'tirarles' presión para encontrarlos" expresó Armando Olmeda, papá de uno de los muchachos, quien salió a la ventana de la sede regional de la Fiscalía para decir que tenían conocimiento de las imágenes.

Los cinco jóvenes desaparecidos son Uriel Galván, Dante Cedillo Hernández, Jaime Adolfo Martínez, Diego Alberto Lara Santoyo y Roberto Carlos Olmeda Cuéllar.

Entre los avances que presentaron las autoridades a los familiares fue el hallazgo del coche Jetta en color café, donde viajaban. También se informó que extenderán las pesquisas a otros municipios de la región.

