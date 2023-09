El 11 de agosto del 2023, Roberto, Diego, Uriel, Jaime y Dante acudieron al mirador ubicado en la Colonia San Miguel, en Lagos de Moreno, Jalisco, para mirar el atardecer. Eran amigos de toda la vida. Algo ocurrió en el crepúsculo, próximo a la noche; algo que callaron las calles, de lo que solo fue testigo el cielo. Ninguno de ellos regresó a casa.

La versión que las autoridades brindaron fue que, mientras los cinco jóvenes estaban en el mirador de la entidad, fueron privados de la libertad por un comando armado. Un nuevo caso de desaparición masiva en Jalisco, el estado de México con más desapariciones registradas y personas que jamás regresaron con quienes aman.

La pesadilla larga de aquella noche interminable inició para los familiares de Roberto, Diego, Uriel, Jaime y Dante, que se congregaron en la Fiscalía de Lagos de Moreno en desesperación. Una Fiscalía que les cerró las puertas, que le dio la espalda a los familiares, que mantuvo todos los avances de la investigación y del caso en secretismo. Luego se consolidó el desamparo, con la viralización del video indigno donde los cinco amigos aparecen amordazados, ensangrentados y arrodillados en una finca obscura, y donde se les ordena matarse entre sí.

El horror en Lagos de Moreno

Un metraje de pesadilla que muestra la crueldad que tiene avasallada a México, de la inhumanidad sin límites de la que es capaz el crimen organizado, y que le arrebató la esperanza y la vida a cinco familias. Los padres y hermanos de Roberto, Diego, Uriel, Jaime y Dante tuvieron que tragarse aquellos segundos de horror en la agonía de una noche que se prolongó para siempre. Si bien a la fecha las autoridades de Jalisco no han oficializado que los jóvenes que aparecen en el video sean ellos, los familiares directos no necesitaron la confirmación de la Fiscalía.

Lagos de Moreno se cubrió de luto, de un terror que se respiraba en las calles. Medios nacionales acudieron a la presunta finca donde fue grabado el video, y encontraron un escenario de suciedad y sangre seca, en una región de nadie, en un páramo sin jurisdicción donde el gobierno es ornamento. Las autoridades solo permanecieron lo que duró la polémica, alejados por esa realidad grande e indefinible de la "tierra caliente" que se vive sin término en la región de Los Altos de Jalisco.

Fiscalía de Jalisco, sin avances significativos

El reportero de Joaquín López Dóriga, Héctor Herrera, que también visitó la zona, dijo que nunca en su carrera había sentido tanto miedo como el que sintió mientras estaba en esa finca de la muerte, y que, mientras transmitía en vivo, había "halcones" patrullando la zona, vigilando, definiendo su territorio.

Ha transcurrido un mes, 30 días de eternidad insoportable desde que los familiares de Roberto, Diego, Uriel, Jaime y Dante les vieron reír por última vez; desde que escucharon sus voces por última vez, desde que platicaron por ocasión última de lo que pasaba en el día.

La Fiscalía de Jalisco no ha determinado la razón de la desaparición masiva, ni ha encontrado los cuerpos de los cinco jóvenes. Se localizaron dos vehículos achicharrados, relacionados con los desaparecidos. Las búsquedas, al día de hoy, han dado con siete cadáveres, que no corresponden con Roberto, Diego, Uriel, Jaime y Dante, sino a tantos otros muertos del pasado que siguen sin ser identificados. Restos óseos, cuerpos calcinados, despedazados, ennegrecidos, picoteados por la intemperie.

La tierra de nadie

La presión mediática sobre Lagos de Moreno solo bastó para descubrir que la región circundante no se diferencia mucho de un holocausto, pues en las pesquisas errantes de las autoridades, se encontró un predio donde había un horno utilizado específicamente para calcinar cuerpos humanos.

Tres hombres fueron detenidos por delitos "vinculados a la desaparición de personas", y por su relación a los cuerpos calcinados. El gobernador de Jalisco indicó que lo ocurrido en Lagos de Moreno, al estar vinculado al crimen organizado, es de jurisdicción federal, no local. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, expresó que se está apoyando a las autoridades de Jalisco, pero que en todo caso, lo ocurrido no es federal, sino local, y que compete a Jalisco como tal. El limbo en el que se encuentran Roberto, Diego, Uriel, Jaime y Dante ya no es solo físico, territorial, sino también legal.

El pasado domingo 10 de septiembre, durante la Copa Jalisco, jugadores del equipo de futbol de Lagos de Moreno dispusieron sobre la cancha los rostros de Roberto, Diego, Uriel, Jaime y Dante. En las escalinatas de la Parroquia de la Asunción, la principal de la comunidad, siguen encendidas las veladoras iluminando el rostro de los cinco jóvenes. Han transcurrido 30 días desde aquel último atardecer de la desdicha en el que ya no regresaron a casa.

